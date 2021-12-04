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Полтава на спаде? Рух - Ворскла 0:0

Премьер-лига
(2 голосов)

Команда Юрия Максимова провела ещё один невзрачный матч и с трудом даже на ничью наиграла

Полтава на спаде? Рух - Ворскла 0:0

Фото: ФК Рух/Автор неизвестен

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Львів. "Арена Львов"
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Юрий Синишин (Ивано-Франковск), Виталий Скобля (Киев)
Рух - Ворскла 0:0
Рух: Юрий Панькив, Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Богдан Бойчук (Марьян Мысык 66), Максим Белый, Фабрисио Альваренга (Василий Рунич 71), Роман Дидык, Таллес Бренер (Остап Притула 90+2), Марко Сапуга, Алексей Сыч, Виталий Роман
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Оливье Тилль (Иван Пешич 75), Руслан Степанюк (Даниил Кравчук 46), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Артем Челядин, Ибрахим Кане, Лукас Рангел
Предупреждения: Максим Белый 10, Богдан Бойчук 34, Фабрисио Альваренга 60 - Давид Пуцлин 28, Даниил Кравчук 53, Даниил Кравчук 61
Удаление: Даниил Кравчук 61 (вторая жёлтая)
Нереализованный пенальти: Юрий Климчук 38 (вратарь)

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В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов)
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Комментарии (2)
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Prideman (Lviv)
04.12.2021 в 18:57
Важко коментувати такі матчі. В 1-му таймі повністю переграли Ворсклу, не забили пенальті. У 2 -му таймі з 60 хв. грати у більшості і маючи стільки моментів знову не забити. Особливо на 90+2 хв. момент у Федорчука, Різник вже просто провожав мяч поглядом, треба було лише влучити головою у порожній кут з 4 метрів і не заважав ніхто. Реалізація ніяка. Одним словом нічия, як поразка, такі ігри треба забирати, а не дарувати супернику 1 очко. Потрібен забивний форвард у зимове мізсезоння.
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Крестоносец (Полтава)
04.12.2021 в 18:55
Спад є але з такою короткою лавою запасних це логічно. Різник просто красень, абсолютно заслужено стає рекордсменом країни по відбитим поспіль пенальті, сподіваюсь що якщо його і будуть продавати, то як мінімум зі річний бюджет клубу.Рух реально сподобався але видно що багато молодих гравців, потрібен таранний форвард. У вишці точно залишаться.
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