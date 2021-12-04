Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полтава на спаде? Рух - Ворскла 0:0
Команда Юрия Максимова провела ещё один невзрачный матч и с трудом даже на ничью наиграла
Фото: ФК Рух/Автор неизвестен
Материал обновляется
Львів. "Арена Львов"
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Юрий Синишин (Ивано-Франковск), Виталий Скобля (Киев)
Рух - Ворскла 0:0
Рух: Юрий Панькив, Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Богдан Бойчук (Марьян Мысык 66), Максим Белый, Фабрисио Альваренга (Василий Рунич 71), Роман Дидык, Таллес Бренер (Остап Притула 90+2), Марко Сапуга, Алексей Сыч, Виталий Роман
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Оливье Тилль (Иван Пешич 75), Руслан Степанюк (Даниил Кравчук 46), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Артем Челядин, Ибрахим Кане, Лукас Рангел
Предупреждения: Максим Белый 10, Богдан Бойчук 34, Фабрисио Альваренга 60 - Давид Пуцлин 28, Даниил Кравчук 53, Даниил Кравчук 61
Удаление: Даниил Кравчук 61 (вторая жёлтая)
Нереализованный пенальти: Юрий Климчук 38 (вратарь)
Популярное сейчас
- Луческу: Чистый гол с пенальти у Цыганкова. ВАР тоже ошибся, это часть футбола
- Судейская бригада во главе с Монзуль позволила провести матч Верес – Динамо на замерзшем газоне
- Матч Верес – Динамо под угрозой срыва из-за состояния поля
- Шахтёр выходит в единоличные лидеры. Таблица УПЛ 2021/22
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО