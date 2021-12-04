Полтава на спаде? Рух - Ворскла 0:0

Важко коментувати такі матчі. В 1-му таймі повністю переграли Ворсклу, не забили пенальті. У 2 -му таймі з 60 хв. грати у більшості і маючи стільки моментів знову не забити. Особливо на 90+2 хв. момент у Федорчука, Різник вже просто провожав мяч поглядом, треба було лише влучити головою у порожній кут з 4 метрів і не заважав ніхто. Реалізація ніяка. Одним словом нічия, як поразка, такі ігри треба забирати, а не дарувати супернику 1 очко. Потрібен забивний форвард у зимове мізсезоння.