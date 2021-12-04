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Максимов: Хорошо, что у нас в команде есть Ризнык, который выручает

Премьер-лига
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Коуч полтавчан высказался после игры во Львове

Максимов: Хорошо, что у нас в команде есть Ризнык, который выручает

фото - ФК Ворскла (Полтава)

Новина українською

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал нулевую ничью со львовским "Рухом" в матче 17-го тура УПЛ.

"Мы нормально начали, контролировали игру. Затем концовку первого тайма не доиграли, пошел сумбур. Так получилось, что получили пенальти в свои ворота. Хорошо, что у нас в команде есть Дима, который выручает. Футбол уже не тот, что был в теплую погоду, когда мы пытались контролировать мяч. Поле где-то не позволяло сыграть так, как мы планировали.

Бойко нас с "Шахтером" судил, тоже выгнал игрока в похожем эпизоде. Найти можно любую карточу. Желтую нашел на молодом футболисте за то, что он ему что-то сказал. Ну что ему мог сказать молодой парень? На вратаря пошел. Что он его сильно ударил? В подкате побежал на него? Судья постоял, посмотрел. Так можно любую карточку найти.

После провала в Днепре мы вышли сегодня бойцами. Те, кто у нас в обойме, все стараются, выжимают максимум. Большое спасибо им за это. Мы знаем свои проблемы, но стараемся по ходу их решать. Степанюк не тренировался с нами неделю, вчера только присоединился. Дома через ковид остался Йонас Тамм. Лидеров команды нам тяжело кем-то заменить. Мы хотели победить сегодня, поэтому результатом я недоволен", – рассказал Максимов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Рух (Львов)
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