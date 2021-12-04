УПЛ. Металлист 1925 - Колос 0:1. Не сбиваясь с курса

"Металлист 1925" проиграл пять последних матчей (с учетом кубкового противостояния). "Колос" в трех последних поединках набрал больше очков, чем в десяти предыдущих до этого, показав при этом очень невнятную игру. Разве нужны еще какие-нибудь слова для описания кризиса обоих коллективов?

Перцу добавляли и кадровые ситуации обоих коллективов. "Металлист 1925" потерял из-за простуды своего лидера Крыськива. На передматчевой тренировке повреждение получил Дмитрий Кравченко, которого пришлось в экстренном порядке убирать из основного состава. Дмитренко, Жичиков, Пономарь, Дерек, Батюшин и Русин давно вне игры. Но даже в таких условиях тренер Валерий Кривенцов позволил себе ротацию. Оставил на скамейке до сих пор основного Марлисона. Небольшой неожиданностью стало отсутствие в стартовых одиннадцати Квирквелии, Савина и Западни. Непонятно было, чего ждать от "Металлиста 1925 " с таким составом.

У "Колоса" выпал из обоймы Чурко. Зато возвратился после дисквалификации Петров. Также в заявке нашлось место для юных Криворучко и Данилюка. У них, по всей видимости, будет шанс дебютировать за "Колос" при каденции Вишняка, однако сегодня была другая история.

Сегодня "Колос" очень нуждался в результате. Как, собственно, и "Металлист 1925". Обе команды старались, но мастерства для качественного футбола не хватало. Вспышки случались поочередно то у одних, то у других ворот. А забитый гол состоялся не без доли везения.

Сначала обострял Ситчинава своим дальним ударом низом. На противоположной половине поля момент был у Задераки. Затем снова нагнетал форвард "Колоса" Ситчинава, на что ответом стал удар Габелка. Так и играли, устроив качели. Но амплитуда колебаний (читай – острота) была низкой.

Вряд ли что-нибудь изменилось бы до перерыва, если бы не вмешался несчастный для "Металлиста 1925", но счастливый для "Колоса" случай. Нуриев решил пробить издалека и попал в ногу кого-то из защитников. Мяч по странной траектории долетел до ворот Сидоренко и попал в штангу, после чего на подборе не смог акцентированно сыграть Голодюк. Важно, что за мяч после его отскока от штанги боролись и Ситчинава с Ткачуком, синхронно завалившись на газон перед пустыми воротами харьковчан (Сидоренко потерял позицию). Вторым темпом атаку поддержать удалось Диего Сантосу Кариоце, пробившему по воротам из пределов штрафной площади. Мяч попал в ногу Ткачука, а от нее нырнул в сетку. Однако если бы попал в Ситчинаву, который находился рядом с защитником МХ 1925 года, был бы офсайд.

Сложный и не систематизированный момент. "Колос" завладел преимуществом и получил возможность играть в свой любимый футбол на удержание. Во всяком случае, в первом тайме чувствовалось желание ковалевцев действовать без риска. Был удар Золотова, был один перспективный штрафной. "Металлист 1925" сбился на банальные погрузки в штрафную площадь соперника, которые, ожидаемо, не давали результата. Добавить креатива попробовал Протасов, но у него не получилось.

Не получилось у него и в начале второго тайма, когда после прострела Евгения к мячу чудом не дотянулись партнеры. Но этот эпизод все равно был важен для хозяев в контексте перехвата инициативы. Ведь до этого мячом и преимуществом владел "Колос". Богданов даже дважды хорошо бил по воротам.

Хозяевам перетянуть одеяло на себя удалось ненадолго – "Колос" и дальше был острее. По крайней мере, Кариока мог оформлять дубль ударом низом из-под защитника, а затем успех гостям едва не принес удар Милько после розыгрыша углового. "Металлист 1925" должен был принимать меры, если планировал взять в этом поединке очки. Удар Задераки – слабая попытка. Никого не отыскала очередная передача Протасова. Но самый лучший шанс упустил Голодюк, который не дотянулся до навеса от Задераки.

Харьковчане держали мяч, но практически не создавали остроты у ворот Волынца. Такая игра оставляла отпечаток на нервах, а значит – и на лице Валерия Кривенцова. Он то опускал голову, то отворачивался. Его команда действительно больна, а курс лечения можно будет пройти только во время зимнего перерыва. Но до него остался еще один поединок. И это последний шанс прервать серию поражений, которая после сегодняшнего противостояния достигла отметки в шесть поединков (с учетом кубкового матча).

А вот "Колос" не проигрывает уже четыре поединка подряд. Три из них – победы. Нет высокого качества игры, но есть результат. И сегодняшний визит на ОСК "Металлист" идеально вписался в концепцию прагматично-рационального футбола Вишняка. Обе команды держались своего курса. МХ 1925 двигается к пропасти, "Колос" – в направлении от неё.

Харьков. ОСК "Металлист"

Арбитр в поле: Александр Соловьян (Киев)

Ассистенты: Петр Котубей (Ужгород), Алексей Миронов (Полтава)

"Металлист 1925" - "Колос" 0:1

Гол: Диего Сантос 27

"Металлист 1925": Денис Сидоренко, Евгений Ткачук, Виталий Ермаков (Соломон Кверквелия 82), Андрей Ременюк, Евгений Протасов (Антон Савин 73), Илья Зубков (Марлисон 73), Сергей Ченбай, Михаил Шершень, Артем Габелок, Олег Голодюк, Максим Задерака

"Колос": Евгений Волынец, Кирилл Петров, Диего Сантос (Денис Костышин 73), Анатолий Нуриев (Евгений Задоя 64), Вадим Милько, Александр Черноморец, Александр Павловец, Николай Золотов, Ника Ситчинава (Владимир Лысенко 59), Олег Ильин, Андрей Богданов

Предупреждения: Олег Голодюк 58 - Александр Павловец 63