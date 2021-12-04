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Металлист 1925 - Колос 0:1. Обзор матча и видео голов
Харьковчане проигрывают 6-ю игру подряд
Фото - УПЛ / Автор невідомий
В матче 17-го тура чемпионата Украины "Колос" на выезде минимальн обыграл "Металлист 1925". Единственный мяч в ворота харьковской команды забил бразильский хавбек гостей Диего Сантос. После этого тура команда из Ковалевки занимает 9-е место в турнирной таблице, а подопечные Валерия Кривенцова расположились на одну позицию ниже.
Харьков. ОСК "Металлист"
Арбитр в поле: Александр Соловьян (Киев)
Ассистенты: Петр Котубей (Ужгород), Алексей Миронов (Полтава)
Гол: Диего Сантос 27
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