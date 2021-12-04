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Металлист 1925 - Колос 0:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане проигрывают 6-ю игру подряд

Металлист 1925 - Колос 0:1. Обзор матча и видео голов

Фото - УПЛ / Автор невідомий

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В матче 17-го тура чемпионата Украины "Колос" на выезде минимальн обыграл "Металлист 1925". Единственный мяч в ворота харьковской команды забил бразильский хавбек гостей Диего Сантос. После этого тура команда из Ковалевки занимает 9-е место в турнирной таблице, а подопечные Валерия Кривенцова расположились на одну позицию ниже.

Харьков. ОСК "Металлист"
Арбитр в поле: Александр Соловьян (Киев)
Ассистенты: Петр Котубей (Ужгород), Алексей Миронов (Полтава)
"Металлист 1925" - "Колос" 0:1
Гол: Диего Сантос 27

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В статье: Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков)
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