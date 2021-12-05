Ризнык: Если бы не написали, то я и не знал бы, что побил какой-то рекорд

Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык прокомментировал свой рекорд по отраженным пенальти , который установил в игре против львовского "Руха" .

– Если бы не написали, то я и не знал бы, что побил какой-то рекорд. Моя задача выходить на поле и помогать команде. Есть тренер и мы разбираем каждого игрока – кто и куда бьет. Сработало. Спасибо тренеру за подсказку.

– Что чувствует вратарь, который бьет такие рекорды?

– Да ничего. Сейчас переодеваюсь, садимся в поезд и едем домой. Никаких особых эмоций нет, – рассказал Ризнык.