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Ризнык: Если бы не написали, то я и не знал бы, что побил какой-то рекорд
Дмитрий отбил пятый пенальти подряд в рамках УПЛ
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык прокомментировал свой
– Если бы не написали, то я и не знал бы, что побил какой-то рекорд. Моя задача выходить на поле и помогать команде. Есть тренер и мы разбираем каждого игрока – кто и куда бьет. Сработало. Спасибо тренеру за подсказку.
– Что чувствует вратарь, который бьет такие рекорды?
– Да ничего. Сейчас переодеваюсь, садимся в поезд и едем домой. Никаких особых эмоций нет, – рассказал Ризнык.
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