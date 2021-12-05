  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ризнык: Если бы не написали, то я и не знал бы, что побил какой-то рекорд
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ризнык: Если бы не написали, то я и не знал бы, что побил какой-то рекорд

Премьер-лига
(1 голосов)

Дмитрий отбил пятый пенальти подряд в рамках УПЛ

Ризнык: Если бы не написали, то я и не знал бы, что побил какой-то рекорд

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык прокомментировал свой рекорд по отраженным пенальти, который установил в игре против львовского "Руха".

– Если бы не написали, то я и не знал бы, что побил какой-то рекорд. Моя задача выходить на поле и помогать команде. Есть тренер и мы разбираем каждого игрока – кто и куда бьет. Сработало. Спасибо тренеру за подсказку.

– Что чувствует вратарь, который бьет такие рекорды?

– Да ничего. Сейчас переодеваюсь, садимся в поезд и едем домой. Никаких особых эмоций нет, – рассказал Ризнык.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов) Дмитрий Ризнык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...