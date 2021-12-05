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Александрия - Минай: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Забьёт ли второй гол в сезоне Селезнёв?

Александрия - Минай: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Минай/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" стала единственным коллективом, который в нынешнем сезоне принёс положительные эмоции "Минаю" - после победы во втором туре закарпатцы ни в чемпионате, ни в Кубке больше не побеждали. И вот теперь Игорь Леонов привёз свой коллектив в Кировоградскую область. К сопернику, на поле которого ещё ни разу в истории забивать не удавалось.

Матч между "Александрией" и "Минаем" состоится в воскресенье, 5 декабря, на главном стадионе КСК "Ника". Игра начнётся в 17:00 по Киеву.

В прямом эфире этот поединок можно будет увидеть на "Футбол 1" - ищите его у своих кабельных операторов или на спутниковой платформе Xtra TV.

В интернете эту встречу можно будет увидеть на нескольких сервисах: oll.tv, Vodafone TV и других. Важно помнить, что эти платформы работают по подписке.

Если вы не сможете уделить время для просмотра этой встречи - не беда. Следить за ходом матча вы сможете вместе с текстовой трансляцией Матч-центра UA-Футбол здесь - это самый удобный способ отслеживать все события в игре.

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В статье: ФК Александрия ФК Минай
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