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Александрия - Минай: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
Забьёт ли второй гол в сезоне Селезнёв?
Фото: ФК Минай/Автор неизвестен
"Александрия" стала единственным коллективом, который в нынешнем сезоне принёс положительные эмоции "Минаю" - после победы во втором туре закарпатцы ни в чемпионате, ни в Кубке больше не побеждали. И вот теперь Игорь Леонов привёз свой коллектив в Кировоградскую область. К сопернику, на поле которого ещё ни разу в истории забивать не удавалось.
Матч между "Александрией" и "Минаем" состоится в воскресенье, 5 декабря, на главном стадионе КСК "Ника". Игра начнётся в 17:00 по Киеву.
В прямом эфире этот поединок можно будет увидеть на "Футбол 1" - ищите его у своих кабельных операторов или на спутниковой платформе Xtra TV.
В интернете эту встречу можно будет увидеть на нескольких сервисах: oll.tv, Vodafone TV и других. Важно помнить, что эти платформы работают по подписке.
Если вы не сможете уделить время для просмотра этой встречи - не беда. Следить за ходом матча вы сможете вместе с текстовой трансляцией Матч-центра UA-Футбол
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