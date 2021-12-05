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Кривенцов – о матче против Колоса: На поражение точно не наиграли
Однако уже шестой матч без очков
Сайт Металіста 1925/Автор невідомий
Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов был немногословен в своем послематчевом комментарии после
“ – Мы проводили заключительную игру на домашнем стадионе, хотели порадовать наших болельщиков хорошей игрой и победой. Выиграть не удалось, но игру, по моему мнению, мы провели качественную. По крайней мере, на поражение точно не наиграли.
– Сколько ударов в створ ворот соперников нанесла команда сегодня?
– Я не могу вам сейчас ответить. Надо посмотреть матч.
– Почему в конце матча вы выпустили на поле центрального защитника?
– Я так решил”, – сказал Кривенцов.
Отметим, что харьковчане уступили уже в шестом матче подряд, а в последних пяти поединках они не забивали. Сейчас "Металлист 1925" располагается на 10-й позиции с восемью очками преимущества над "красным" 13-м местом.
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