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Заря - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане имеют шанс отдалиться от "Ворсклы"

Заря - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

Вчера полтавская "Ворскла" не сумела обыграть на выезде "Рух". Этот результат играет на руку основным конкурентам, таким как "Заря" и "Днепр-1". Сегодня луганчане примут "Ингулец" на своем поле и будут иметь шанс увеличить отрыв от коллектива Максимова. Но и "казакам" очки нужны как воздух, так как с августа они не побеждают. Кто окажется сильнее? Узнаем в 14:00.

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"Заря" 14:00 "Ингулец"

Favbet-лига. 17-й тур
5 декабря, Запорожье, стадион "Славутич Арена"

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово)
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