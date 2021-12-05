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Заря - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Луганчане имеют шанс отдалиться от "Ворсклы"
Фото: ФК Заря
Вчера полтавская "Ворскла" не сумела обыграть на выезде "Рух". Этот результат играет на руку основным конкурентам, таким как "Заря" и "Днепр-1". Сегодня луганчане примут "Ингулец" на своем поле и будут иметь шанс увеличить отрыв от коллектива Максимова. Но и "казакам" очки нужны как воздух, так как с августа они не побеждают. Кто окажется сильнее? Узнаем в 14:00.
"Заря" 14:00 "Ингулец"
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5 декабря, Запорожье, стадион "Славутич Арена"
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