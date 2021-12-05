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Днепр-1 - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Днепр-1" - "Черноморец", украинская Премьер-лига, 6 декабря 2021

Днепр-1 - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" на одном дыхании провел ноябрь, поочередно разбив "Ингулец", "Александрию" и "Ворсклу". Прелесть команды в том, что каждый последующий матч был увереннее предыдущего, а потому можно говорить, что днепряне набирают и набирают. Кто знает, возможно, зимняя пауза наступает для них слишком рано?

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Впереди у коллектива Йовичевича номинально домашний матч против "Черноморца". Встречу проведут в Одессе, так как в первом круге все было иначе. "Моряки" в районе зоне вылета, "морякам" нужны очки. И очень срочно. Будет бой? Скорее всего, но вот будет ли сенсация? Тут все не так однозначно.

Смотрите матч 17-го тура УПЛ в понедельник, 6-го декабря, на канале "Униан". Начало игры в 19:30.

Помимо этого, легальная интернет трансляция матча "Днепр-1" - "Черноморец" будет доступна на Youtube-канале "Football Hub".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Днепр-1" - "Черноморец" на UA-Футбол >>

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В статье: Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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