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Кучук: Мне не стыдно за игру против Ворсклы

Премьер-лига
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Но победу одержать не удалось

Кучук: Мне не стыдно за игру против Ворсклы

Фото: ФК Рух/Автор неизвестен

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Главный тренер "Руха" Леонид Кучук прокомментировал ничейный результат своих подопечных в поединке против "Ворсклы":

“Подытожить этот матч могу одной фразой: мне не стыдно за сегодняшнюю игру. Играли против очень мощной и быстрой команды. У них в составе мастерские футболисты. Сегодня нам не хватило везения и кое-где завершающего удара. Поблагодарил ребят за игру. Мы будем двигаться дальше.

После удаления полтавчане сели в оборону и насытили центр поля. Мы начали слишком много играть именно через центр. Этого не нужно было делать. Мы должны были действовать шире и искать возможности для передачи в штрафную площадку "Ворсклы". Как только игроки это делали, возникали опасные моменты. Мы готовились к тому, что будем высоко прессинговать соперника. Если бы отдали инициативу "Ворскле", то они могли бы создать проблемы. Полтавчане крепче нас в два раза. Таким образом, мы отвели игру от наших ворот.

Незабитый пенальти Климчука? Вратарь полтавской команды – очень хорош в этом компоненте игры. Необходимо изучать поведение голкипера. Он сознательно открывал левый угол. Мне это было заметно со стороны. Но 11-метровый удар – это лотерея”, – сказал на вчерашней послематчевой конференции Леонид Кучук.

После 16 сыгранных матчей "Рух" расположился на 11 месте в турнирной таблице УПЛ с 17 очками в активе. Напомним, что у львовян в запасе есть еще перенесенный поединок против “Ингульца”, который не был проведен из-за вспышки коронавируса в “Рухе”.

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В статье: Ворскла (Полтава) Леонид Кучук Рух (Львов)
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