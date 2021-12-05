Герой футбольного дня. Беньямин Вербич

Не святые горшки лепят. По каденции Мирчи Луческу в "Динамо" это хорошо видно. Каким бы опытным и искусным ни был тренер, а под его руководством тоже деградируют игроки.

Когда Мирча только приходил в "Динамо", Беньямин Вербич был одним из лучших (если вообще не лучшим) футболистом команды. А потом что-то случилось. Если оценивать поверхностно, можно все списать на частые травмы. Если копнуть глубже, то наткнетесь на слухи о потере словенцем интереса к футболу. Но какой бы ни была причина, легче болельщикам не становится. Качественный легионер, потенциально лидер команды, топ-игрок по мастерству и пониманию футбола банально просиживает свой контракт в "Динамо".

По крайней мере, так было до сих пор. Но в последнее время появляются признаки выздоровления. За последние полтора месяца он четырежды выходил в основе "Динамо", что для него уже прогресс. Действительно неплохо сыграл с "Мариуполем" в Кубке, а в последнем матче чемпионата с "Вересом" вообще сделал игру.

Два гола, три заработанные на себе фолы, 93 процента точности передач, четыре овладения мячом в неочевидных ситуациях, двадцать единоборств с процентом успешности 45. Четыре обводки игроков с позиции "один на один", восемь подборов и три отбора. Самый высокий InStat индекс (285) среди игроков обеих команд. С таким футболом Вербич имеет шанс вернуться на правильный путь.

Проблема в том, что это только вспышки. Он играл неделю назад против "Миная" и практически провалил матч, будучи незаметным в течение 62-х минут (потом его заменил Де Пена). И это мы говорим о нестабильности Вербича против команд уровня "Вереса" и "Миная". На самом же деле выздоровление наступит тогда, когда он будет демонстрировать стабильную игру против "Зари", "Днепра-1", "Ворсклы", "Шахтера" и в Лиге чемпионов. До этого, очевидно, еще далеко.

Контракт с "Динамо" у словенца действует до января 2023-го года. Было бы хорошо, если бы за это время мы увидели пикового Беньямина Вербича.