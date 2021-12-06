"С молодых у де Дзерби больший спрос". Вторая часть интервью с Ефимом Коноплей

Ефиму Конопле 22 года, но в его карьере уже было немало ярких событий. Загибайте пальцы - победа на молодежном чемпионате мира, двухлетняя работа под крылом Александра Рябоконя, дебют в составе национальной сборной и возвращение в "Шахтер". Сейчас рыжеволосый фулбек ведет борьбу с Додо за место на правом фланге обороны, а также пытается проникнуться идеями Роберто де Дзерби. Есть уже и первый гол за родную команду, забитый в недавней игре против "Львова".

Ефим уделил нам немного времени после тренировки с командой, дабы пообщаться и ответить на наши вопросы. Перед вами - вторая часть нашего эксклюзивного интервью. С первой частью можно ознакомиться ниже.

"Де Дзерби - тренер с четкой идеей, у него есть картинка в голове, как фильм или сериал, которую он видит"

- Ты вернулся в "Шахтер" летом 2021-го, когда там случилась смена тренера. Как готовил себя к тому, чтобы не ударить в грязь лицом перед де Дзерби и не было ли переживаний, что снова будет аренда?

- Не было переживаний. Понимал, что буду делать все от себя зависящее, а дальше решение будет за тренером. Поэтому не было особого резона переживать. У меня есть свое дело и я его делаю. Остальное меня интересует, но то, на что я не могу повлиять - это уже не ко мне.

- Твой главный конкурент в "Шахтере" - Додо, который в этом сезоне провел больше всех минут на поле. Как сложно с ним вести борьбу за место в старте?

- Конечно, сложно. У него есть доверие тренерского штаба, он давно в команде, а я недавно пришел. Его хорошо знают, знают его сильные качества, что он может, а чего не может. Ко мне, может, еще присматриваются, может, не до конца поняли на что я способен. Из-за того, что он дольше в команде, у него больше опыта, налажен контакт с игроками и, наверное, это главное.

- "Шахтер" - уникальный клуб, где много бразильцев и украинцев. Как коммуницируют между собой оба лагеря?

- Во-первых, никто не отменял футбольный язык, он для всех один. А так, некоторые украинские ребята знают португальские слова, фразы, некоторые из бразильцев немного знают украинский, русский. Кто-то из бразильцев хорошо разговаривает на английском - Марлон, Маркос Антонио, а кто-то, наоборот. Марлос и Жуниор Мораес, они хорошо на русском разговаривают, так как уже очень давно в Украине.

- Гражданство имеют.

- Да, поэтому они хорошо разговаривают. Если что, можно через них общаться.

- Тебе 22 года и ты находишься в категории молодых игроков. Есть ли у тебя своего рода учитель из игроков "Шахтера", который часто подсказывает и дает советы, может "напихать" и так далее?

- Такого нет. Больше просто друзья - Толик Трубин, Валера Бондарь, Миша Мудрик. А из таких наставников никого нет.

- В игре против "Мариуполя" ты за 90 минут отдал три голевые передачи. Бывала ли такая результативность у тебя ранее?

- Нет, такого никогда не было, это в первый раз. Очень приятно было. Хочется повторить.

- Это твой лучший матч?

- Матч, наверное, не лучший по содержанию игры, а по результату - да.

- Я просил тебя описать Рябоконя, Шевченко, а что скажешь про Роберто де Дзерби. Нет ли сложностей в работе с ним, так как это твой первый иностранный тренер?

- Сложности бывают только из-за разных языков. Из-за того, что он иностранец, где-то не до конца в игре или на тренировках можешь понять ход его мысли, но потом уже, когда есть теории и личные беседы с игроками, уже четко объясняется, что, когда и как от тебя требуется. А так - это тренер с четкой идеей, у него есть картинка в голове, как фильм или сериал, которую он видит. Под это он подстраивает быт и тренировочный процесс. На поле в играх тоже вырисовывается наш почерк, ни у кого больше не видел. Еще очень хорошие помощники, штаб очень хороший. Даже если где-то мистеру не хватает времени, Давиде и Паоло, второй и третий тренер, всегда подскажут, расскажут более подробно.

- Может уже успел выучить какие-то итальянские слова?

- Ну да, может уже слов 40 знаю.

- И последнее по теме. Де Дзерби много говорит, что одна из его целей - раскрытие молодых талантов "Шахтера". А как он себя в целом ведет с молодыми игроками? Есть что-то особенное или для него все равны?

- Немного по-разному относится. С более опытных у него, наверное, не такой большой спрос, как с молодых. Миша Мудрик, Жора Судаков - они больше всего от него получают и он больше всего от них хочет. Он сильно хочет работать с молодыми и их раскрывать - в Тете сильно верит, Фернандо, Маркос Антонио, Майкон. Он в восторге от всех этих ребят. На моих глазах они все сильно прогрессируют.

- Скажу от себя, в этом сезоне молодые игроки стали играть гораздо больше. Это касается не только зарубежных игроков, но и украинцев.

- Да. Миша Мудрик говорил, что в прошлом сезоне 15 минут сыграл за полгода при Каштру. Он вернулся из "Десны" и сыграл 15 минут за полгода всего. А сейчас я не знаю, сколько он сыграл, но сыграл много и приносит пользу команде. В него верят, с ним говорят, с ним работают, и это то, чего не хватало предыдущим тренерам. Он (де Дзерби) видел и понимал, что с Мишей будет тяжело. Миша тоже своеобразный, но нашли к нему подход и все хорошо получается. Тот же Жора Судаков, в него верят, ценят, ставят, доверяют.

- А как ты считаешь, тебя ценят?

- В принципе, всех ценят. Кого-то больше, кого-то меньше, но всем доверяют, во всех, в ком видят потенциал - со всеми работают и не спускают глаз.

- "Главная цель? Выиграть все кубки в Украине"

- Небольшой блиц. Петраков, Рябоконь, Шевченко, де Дзерби. С кем проще и сложнее всего работать?

- Проще всего с Рябоконем, а сложнее всего сейчас с де Дзерби.

- Из-за языкового барьера?

- И это тоже, в первую очередь. Во вторую - он очень много требует, очень много информации нужно переваривать и переносить его идеи на поле.

- С кем из футболистов "Шахтера" поддерживаешь самые дружеские отношения?

- С Мишей Мудриком.

- А не из "Шахтера"?

- Наверное Илья Шевцов из "Десны"

- Мы изучали твои социальные сети и наткнулись на твой гол прямым ударом со штрафного. Отрабатываешь подобные удары на тренировках?

- Да, стараюсь после тренировок. Здесь и так хватает исполнителей, которые постарше, бывает тяжело до мяча добраться. А так да, остаемся после тренировок, отрабатываем.

- Вопрос о Дарио Срне. Нет ли какого-то дополнительного давления из-за того, что играешь на одной позиции с главной легендой?

- С главной легендой - бесспорно. Как такого давления по этому поводу нет. У меня больше давление из-за себя, чтобы быть лучше, чем я был вчера.

- Любимый игрок на твоей позиции? Можно из действующих, можно в целом в истории.

- Дани Алвес.

- В одном из интервью в прошлом году ты говорил, что полюбил читать книги. Какое произведение больше других тебе понравилось за последнее время?

- За последнее время читал несколько книг по психологии, которые дома валялись. Самые популярные. Одна - "Все хреново", вторая тоже из серии этого автора. А так, из литературы прочитал "Идиота", может месяц назад закончил читать. Сейчас начал "Братьев Карамазовых".

- Знаешь ли ты свой рейтинг в компьютерной игре FIFA 22?

- Как раз, когда начал читать, перестал играть в FIFA.

- Последний вопрос. Роберто де Дзерби часто говорит, что цель Шахтера - вернуть статус чемпиона. А какая цель на этот сезон у Ефима Конопли?

- Выиграть все кубки в Украине.

- Думал, скажешь, стать основным.

- Выиграть все внутренние трофеи в роли основного игрока.