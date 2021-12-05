Нападающий Руха перенесет операцию

Нападающий львовского "Руха" Андрей Борячук пропускал матч 17-го тура УПЛ против "Ворсклы" из-за травмы паха. Как сообщает meta-ratings, игроку необходима операция, чтобы устранить эту проблему.

Вмешательство врачей состоится на следующей неделе, однако неизвестно в какой клинике. Соответственно, в заключительном поединке года против “Вереса” Борячук не сыграет.

Напомним, что Андрей выступает в “Рухе” с января 2021-го на правах аренды из донецкого “Шахтера”. В этом сезоне на его счету четыре гола и один ассист в 13 матчах. Арендное соглашение с львовским клубом действительно до лета следующего года.

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Отметим, что “Рух” сыграл вничью с “Ворсклой” и удержал за собой 11 позицию в Украинской Премьер-лиге.