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Так быстро стал ненужным? Динамо хочет избавиться от нападающего зимой

Премьер-лига
Обновлено
(5 голосов)

Форвард не входит в планы Луческу

Так быстро стал ненужным? Динамо хочет избавиться от нападающего зимой

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" хочет избавиться от венесуэльского нападающего Эрика Рамиреса уже зимой. Игрок не смог зарекомендовать себя в столичном клубе.

Сообщается, что футболист может вскоре покинуть команду, если "Динамо" договорится с бельгийским "Серкль Брюгге" об аренде или продаже своего форварда.

Причиной возможного ухода нападающего является недостаточная игровая практика в киевском клубе. За четыре месяца игрок провел на поле лишь 268 минут во всех турнирах.

Напомним, в прошлом сезоне Рамирес стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Словакии. Однако, в УПЛ за половину сезона Эрик провел шесть матчей и сумел забить только один гол. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Эрик Рамирес
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Комментарии (7)
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sergkir
05.12.2021 в 16:17
Я и не слышал такого)))
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0
0
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sergkir
05.12.2021 в 16:17
Я и не слышал такого)))
Ответить
0
0
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Il Gatto
05.12.2021 в 15:06
Класика. Ще один геніальний трансфер Суркіса і скаутів Заварова
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+5
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.12.2021 в 14:53
Так для чого було підписувати цей непотріб на 5 років?
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+5
-1
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Il Gatto
05.12.2021 в 15:07
Бо це Динамо
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+6
-1
Dr. House (Поділля)
05.12.2021 в 15:13
Підписали за уйню, на аренді більше зароблять. Просто Гармаш довів, що він краще за всіляких Раміресів- Кулачів-Шкуріних... І за Супрягу...
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+5
-2
ZNAK_VOPROSA
05.12.2021 в 16:41
Для того, щоб ти Чмоктасса-Смоктаса написав свій нікчемний, нікому не потрібний коментар, віслюче.
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+2
-1


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