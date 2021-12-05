Так быстро стал ненужным? Динамо хочет избавиться от нападающего зимой

Киевское "Динамо" хочет избавиться от венесуэльского нападающего Эрика Рамиреса уже зимой. Игрок не смог зарекомендовать себя в столичном клубе.

Сообщается, что футболист может вскоре покинуть команду, если "Динамо" договорится с бельгийским "Серкль Брюгге" об аренде или продаже своего форварда.

Причиной возможного ухода нападающего является недостаточная игровая практика в киевском клубе. За четыре месяца игрок провел на поле лишь 268 минут во всех турнирах.

Напомним, в прошлом сезоне Рамирес стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Словакии. Однако, в УПЛ за половину сезона Эрик провел шесть матчей и сумел забить только один гол. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро.