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Худжамов: Мне не хватало одного пенальти до рекорда, тогда бил Жека Селезнев
Рустам отразил 4 пенальти подряд в УПЛ
Экс-голкипер "Мариуполя" Рустам Худжамов прокомментировал
"Мне не хватало одного пенальти. В последнем туре его поставили в мои ворота (прим. - речь идет о матче 2013-го года "Мариуполь" - "Днепр", тогда "моряки" разгромно проиграли со счетом 0:7). Бил Жека Селезнев. Тот, который сейчас бежит за рекордом.
Мяч у меня по пальцам прошел, немного не хватило, чтобы был пятый пенальти. Я очень рад, что Дима смог побить этот рекорд. Он должен был быть побит", – рассказал Худжамов.
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