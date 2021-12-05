Худжамов: Мне не хватало одного пенальти до рекорда, тогда бил Жека Селезнев

Экс-голкипер "Мариуполя" Рустам Худжамов прокомментировал рекорд вратаря полтавской "Ворсклы" Дмитрия Ризныка по отраженным подряд в рамках УПЛ.

"Мне не хватало одного пенальти. В последнем туре его поставили в мои ворота (прим. - речь идет о матче 2013-го года "Мариуполь" - "Днепр", тогда "моряки" разгромно проиграли со счетом 0:7). Бил Жека Селезнев. Тот, который сейчас бежит за рекордом.

Мяч у меня по пальцам прошел, немного не хватило, чтобы был пятый пенальти. Я очень рад, что Дима смог побить этот рекорд. Он должен был быть побит", – рассказал Худжамов.