Цыганков: Качество полей зимой в Украине не из самых лучших. Игра на бетоне здоровья не прибавляет

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков высказался насчет состояния поле на стадионе "Авангард" в Луцке, где "бело-синие" играли против ровенского "Вереса" в рамках 17-го тура УПЛ.

"Качество полей в зимний период у нас в Украине не из самых лучших. К сожалению, играя на бетоне, футболистам здоровья это не прибавляет.

Надеюсь, в будущем люди, которые отвечают за проведение игр, будут учитывать этот момент", – написал Цыганков в своем инстаграме.