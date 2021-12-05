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Цыганков: Качество полей зимой в Украине не из самых лучших. Игра на бетоне здоровья не прибавляет

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Динамовец подверг критике поле стадиона "Авангард" в Луцке

Цыганков: Качество полей зимой в Украине не из самых лучших. Игра на бетоне здоровья не прибавляет

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков высказался насчет состояния поле на стадионе "Авангард" в Луцке, где "бело-синие" играли против ровенского "Вереса" в рамках 17-го тура УПЛ.

"Качество полей в зимний период у нас в Украине не из самых лучших. К сожалению, играя на бетоне, футболистам здоровья это не прибавляет.

Надеюсь, в будущем люди, которые отвечают за проведение игр, будут учитывать этот момент", – написал Цыганков в своем инстаграме.

В этом поединке подопечные Мирчи Луческу одержали уверенную победу со счетом 3:0.

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно) Виктор Цыганков стадион Авангард (Ривне)
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Комментарии (3)
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С.Карпович. (Ланівці)
05.12.2021 в 19:27
В Португалії буде класна поляна,глянемо що ви зможете на ній.
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karpatoman (Львів)
05.12.2021 в 19:16
Зате поле стадіону "Динамо" лікує навіть від коронавірусу.
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Acsakal (Kharkiv)
05.12.2021 в 18:48
Думав, тут будуть фото "бетонного" поля, але світлини виключно Циганкова. Якби я був дівчиною, то може би цьому тільки зрадів...
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