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Цыганков: Качество полей зимой в Украине не из самых лучших. Игра на бетоне здоровья не прибавляет
Динамовец подверг критике поле стадиона "Авангард" в Луцке
Фото: ФК Динамо Киев
Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков высказался насчет состояния поле на стадионе "Авангард" в Луцке, где "бело-синие" играли против ровенского "Вереса" в рамках 17-го тура УПЛ.
"Качество полей в зимний период у нас в Украине не из самых лучших. К сожалению, играя на бетоне, футболистам здоровья это не прибавляет.
Надеюсь, в будущем люди, которые отвечают за проведение игр, будут учитывать этот момент", – написал Цыганков в своем инстаграме.
В этом поединке подопечные Мирчи Луческу одержали
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