Без шансов для гостей. Александрия - Минай 3:0

Иногда в УПЛ случаются матчи, когда игроки из команд нижней половины таблицы внезапно вспоминают, что они футболисты, и показывают какой-то необычайно качественный, заряженный и яркий футбол. Зачастую такие метаморфозы происходят накануне поединков против "Шахтёра" или "Динамо", но всё возвращается на круги своя уже к следующему туру. "Минай" своей игрой как раз против киевлян неделю назад вдохновил меня сделать безумный прогноз на эту игру, что ему удастся забить. Однако в Александрии вышла настолько разбалансированная и не собранная команда, что смотреть футбол просто не хотелось.

Нет вопросов: "Александрия" - более финансово стабильный коллектив с лучшим подбором игроков. Чем может в таком случае отвечать "Минай"? Только самоотдачей. Но сегодня на игру в составе закарпатцев вышло десять игроков, которые не хотели играть, и Евгений н###й Селезнёв, который хотел всех послать. Может, негодование легендарного форварда связано с отсутствием игры у его команды, ибо её реально не было.

И не сказать, что хозяева показывали какой-то выдающийся уровень футбола. Но его хватило, чтобы уйти на перерыв с преимуществом в два гола. Первый из них организовал Гончар, отпустив по своей бровке Цурикова, а тот сделал мягкую и очень акцентированну подачу на Спинелли. У Кучера не было ни малейшего представления, как такие мячи отбиваются.

Но это было ещё ничего. Реально проявить себя голкиперу удалось, когда Третьяков с острого угла пробил Кучера. Насколько же хуже должен выглядеть Пеньков или вратари из юношеской команды, чтобы Игорь Леонов продолжал делать ставку на в рамке на него?

Всё было слишком предсказуемо и ожидаемо. Во втором тайме необходимости не было. Разве что дождаться гола Цурикова, который помимо ассиста записал на свой счёт два неплохих момента ещё в первом тайме: не смог замкнуть фланговую подачу и с линии штрафной пробил мимо.

Две замены в перерыве немного приободрили аутсайдера. К тому же, хозяева сами скинули обороты. Однако не настолько, что у "Миная" стали появляться моменты. Наоборот - "горожане" были ближе к третьему голу. Один Калюжный несколько раз выходил на ударную позицию, а лучший шанс - удар с центра штрафной - не использовал, пробив над воротами. Но третий забил центральный защитник Дубра: подача с углового на ближнюю стойку, продолжение дальше за спину от защитника минайцев Гончара в ту зону, где уже дежурил латыш.

Этим поражением "Минай" подтвердил, что Новый год он будет встречать в компании из четырёх худших команд лиги. А вот "Александрия", вернувшись на победные рельсы, сократила отставание от "Ворсклы" до шести очков. Догнать полтавчан до конца первой части чемпионата уже точно не получится, но сейчас желательно не потерять нынешние позиции и приблизиться к еврокубковым, если есть желание вернуться туда в следующем сезоне.

Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Ассистенты: Александр Жуков (Харьков), Виктор Матяш (Донецк)

ФК Александрия - ФК Минай 3:0

Голы: Клаудио Спинелли 27, Максим Третьяков 36, Каспарс Дубра 84

ФК Александрия: Олег Билык, Владислав Бабогло, Иван Калюжный (Александр Демченко 88), Клаудио Спинелли (Денис Устименко 81), Максим Третьяков (Владимир Одарюк 88), Денис Мирошниченко, Кирилл Дришлюк, Игорь Кирюханцев (Олег Кожушко 61), Андрей Цуриков, Сергей Рыбалка (Юрий Копина 81), Каспарс Дубра

ФК Минай: Даниил Кучер, Сиака Багайоко (Дмитрий Билоног 46), Александр Петрусенко, Эльдар Кулиев (Богдан Коваленко 69), Евгений Селезнев (Эдвард Кобак 69), Даниил Кныш, Андрей Семенко, Михаил Месхи (Алексей Хахлев 46), Олег Горин, Рустам Ахмедзаде, Игорь Гончар

Предупреждения: Даниил Кныш 90, Алексей Хахлев 90