Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мораес: Когда получил травму, начал изучать подобные случаи у спортсменов старше 30 лет
Нападающий прошел сложный путь
shakhtar.com
Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес дал комментарий о восстановление после травмы:
"Когда получил травму, начал изучать случаи спортсменов старше 30 лет, у которых были серьезные травмы и которые очень хорошо восстанавливались.
Диего – мой отличный друг, и разговор с ним мне очень помог. Я видел его документальный фильм о травме, а также попытался глубже разобраться в проблеме Фелипе Мело и Рафиньи, когда он играл за "Барселону". Даже если травмы не похожи друг на друга, вы узнаете о процессе восстановления. Вдобавок мне очень помогла поддержка Джоэля Мораеса и Зе Роберто.
У меня никогда не было такой травмы. Конечно, это огорчает, особенно в тот момент, когда были важные матчи со сборной и "Шахтером". Это огорчало, но я очень сосредоточен, и мне постоянно помогали мои родственники и друзья. Это делает любого спортсмена сильнее.
Нутролог Фелипе Перейра и физиолог Ванесса Гольцман были со мной на протяжении всего процесса. Я убрал всю пищу, которая воспаляла мое тело, и заменил ее едой, которая могла бы помочь с заживлением и обезвоживанием. Это сработало очень хорошо.
Другим ключевым моментом была операция в Барселоне с доктором Рамоном Кугатом в сопровождении доктора Хоакима Грава и прохождение всего процесса восстановления с физиотерапевтом Лучано Розой под наблюдением Бруно Мацциотти.
Я всем очень благодарен. Это возвращение вызывает огромное волнение", – сказал Мораес.
Популярное сейчас
- Эстерсунд 2021. Кристиансен побеждает в гонке преследования, Дудченко – в ТОП 20
- Украинки заняли 10-е место в эстафете Кубка мира в Эстерсунде. Как это было
- Заря - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Так быстро стал ненужным? Динамо хочет избавиться от нападающего зимой
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО