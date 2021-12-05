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Мораес: Когда получил травму, начал изучать подобные случаи у спортсменов старше 30 лет

Премьер-лига
(3 голосов)

Нападающий прошел сложный путь

Мораес: Когда получил травму, начал изучать подобные случаи у спортсменов старше 30 лет

shakhtar.com

Новина українською

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес дал комментарий о восстановление после травмы:

"Когда получил травму, начал изучать случаи спортсменов старше 30 лет, у которых были серьезные травмы и которые очень хорошо восстанавливались.

Диего – мой отличный друг, и разговор с ним мне очень помог. Я видел его документальный фильм о травме, а также попытался глубже разобраться в проблеме Фелипе Мело и Рафиньи, когда он играл за "Барселону". Даже если травмы не похожи друг на друга, вы узнаете о процессе восстановления. Вдобавок мне очень помогла поддержка Джоэля Мораеса и Зе Роберто.

У меня никогда не было такой травмы. Конечно, это огорчает, особенно в тот момент, когда были важные матчи со сборной и "Шахтером". Это огорчало, но я очень сосредоточен, и мне постоянно помогали мои родственники и друзья. Это делает любого спортсмена сильнее.

Нутролог Фелипе Перейра и физиолог Ванесса Гольцман были со мной на протяжении всего процесса. Я убрал всю пищу, которая воспаляла мое тело, и заменил ее едой, которая могла бы помочь с заживлением и обезвоживанием. Это сработало очень хорошо.

Другим ключевым моментом была операция в Барселоне с доктором Рамоном Кугатом в сопровождении доктора Хоакима Грава и прохождение всего процесса восстановления с физиотерапевтом Лучано Розой под наблюдением Бруно Мацциотти.

Я всем очень благодарен. Это возвращение вызывает огромное волнение", – сказал Мораес.

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В статье: Зе Роберто Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
Globoэ

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