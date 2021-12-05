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Александрия - Минай 3:0. Обзор матча и видео голов
Премиальные после "Динамо" расслабили гостей?
Фото: ФК Минай/Автор неизвестен
В матче 17-го тура чемпионата Украины "Александрия" спокойно разобралась с "Минаем". Результат хозяева сделали за 36 минут, благодаря голами Спинелли и Третьякова, а финальную точку в поединке поставил Дубра. После этого тура "Александрия" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, в свою очередь "Минай" расположился на 15-й позиции.
Александрия. Стадион "Ника"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Ассистенты: Александр Жуков (Харьков), Виктор Матяш (Донецк)
Голы: Клаудио Спинелли 27, Максим Третьяков 36, Каспарс Дубра 84
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