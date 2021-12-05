  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия - Минай 3:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия - Минай 3:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Премиальные после "Динамо" расслабили гостей?

Александрия - Минай 3:0. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Минай/Автор неизвестен

Новина українською

В матче 17-го тура чемпионата Украины "Александрия" спокойно разобралась с "Минаем". Результат хозяева сделали за 36 минут, благодаря голами Спинелли и Третьякова, а финальную точку в поединке поставил Дубра. После этого тура "Александрия" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, в свою очередь "Минай" расположился на 15-й позиции.

Александрия. Стадион "Ника"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Ассистенты: Александр Жуков (Харьков), Виктор Матяш (Донецк)
ФК Александрия - ФК Минай 3:0
Голы: Клаудио Спинелли 27, Максим Третьяков 36, Каспарс Дубра 84

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...