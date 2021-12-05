Скрипник: Важная победа, ведь прямые конкуренты лишились пунктов в таблице

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипника прокомментировал победу над "Ингульцем" в матче 17-го тура УПЛ.

– Конечно тяжело всегда и всюду. Футбол – это всегда противостояние характеров, мастерства двух команд. Можно сказать, мы одержали выстраданную победу. Было много интересных моментов и от нас, и от соперника еще при счете 0:0, но нам удалось забить, этому мы радуемся. Не хотелось при таком зыбком счете совершать ошибку.

Я только хотел производить экстренные замены, но не пришлось. Если в твоем доступе есть 5 замен, не обязательно их использовать все, мы подождали и выпустили двух футболистов, которые помогли сохранить счет положительным. Мы рады "сухой" победе. Но после забитого нами мяча не сильно ощутили давление от соперника.

Важная победа, ведь прямые конкуренты лишились пунктов в турнирной таблице. Вся борьба впереди, мы работаем от игры к игре. Уже в четверг следующий поединок, а в воскресенье, заключительный матч в этом году, а там отдых и подготовка к новому кругу чемпионата.

– Почему не было в заявке Егора Назарины и Дмитрия Хомченовского?

– Дмитрий еще не восстановился после травмы, а Егор заболел. К счастью, не ковид, мы его проверили, все тесты отрицательные.

– А еще кто находится сейчас в "лазарете"?

– До сих пор там Максим Лунев, который подвернул ногу. Это обычно 2-3 недели, поэтому мы его ждем, но не знаем присоединится ли он к зимнему отдыху.