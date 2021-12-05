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Скрипник: Важная победа, ведь прямые конкуренты лишились пунктов в таблице

Премьер-лига
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Коуч луганчан подвел итоги домашней победы

Скрипник: Важная победа, ведь прямые конкуренты лишились пунктов в таблице

ФК "Заря" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипника прокомментировал победу над "Ингульцем" в матче 17-го тура УПЛ.

– Конечно тяжело всегда и всюду. Футбол – это всегда противостояние характеров, мастерства двух команд. Можно сказать, мы одержали выстраданную победу. Было много интересных моментов и от нас, и от соперника еще при счете 0:0, но нам удалось забить, этому мы радуемся. Не хотелось при таком зыбком счете совершать ошибку.

Я только хотел производить экстренные замены, но не пришлось. Если в твоем доступе есть 5 замен, не обязательно их использовать все, мы подождали и выпустили двух футболистов, которые помогли сохранить счет положительным. Мы рады "сухой" победе. Но после забитого нами мяча не сильно ощутили давление от соперника.

Важная победа, ведь прямые конкуренты лишились пунктов в турнирной таблице. Вся борьба впереди, мы работаем от игры к игре. Уже в четверг следующий поединок, а в воскресенье, заключительный матч в этом году, а там отдых и подготовка к новому кругу чемпионата.

– Почему не было в заявке Егора Назарины и Дмитрия Хомченовского?

– Дмитрий еще не восстановился после травмы, а Егор заболел. К счастью, не ковид, мы его проверили, все тесты отрицательные.

– А еще кто находится сейчас в "лазарете"?

– До сих пор там Максим Лунев, который подвернул ногу. Это обычно 2-3 недели, поэтому мы его ждем, но не знаем присоединится ли он к зимнему отдыху.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК "Заря"

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Комментарии (4)
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Andriy Myronjuk (Рівне)
05.12.2021 в 20:54
Зоря стрімко втрачає статус "третьої сили", ось Дніпро-1 та Ворскла зрівнялись з "біженцями", в Прем'єр Лігу стрімко "рветься"(правда не без допомоги) "відроджений Металіст". Із такою провальною кадровою політикою Зорі мало що світить в майбутньому.
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0
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
05.12.2021 в 20:11
Важна одна Победа, мы за ценой не постоим)))) Скрипник! Иди на вместе с вонючей луганской зарёй!!!
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+1
-3
ТолькоДНЕПР (Днепр)
05.12.2021 в 20:14
А когда-то был из Днепра... а теперь тренеруешь вонючку, за которую болеют либо недоделки из ЛДНР либо переделки, которые в Киев сунулись...
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+1
-3
ТолькоДНЕПР (Днепр)
05.12.2021 в 20:15
Конечно важна победа, которую вы не заслужили от слова совсем!
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0
-3


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