УПЛ. Десна - Мариуполь 3:3. Искры на морозе

За 45 минут до начала этого матча закончилась другая встреча УПЛ, в которой "Минай" играл против "Александрии". В отчетном же поединке "Мариуполь" противостоял "Десне". Две команды со дна турнирной таблицы, соседи по несчастью, бойцы за выживание. Но насколько ж разной была игра в исполнении двух аутсайдеров.

"Мариуполь" сегодня совершенно ни в чем не уступал "Десне". Возможно, свою роль сыграло тяжелое поле, которое немного сгладило разницу в мастерстве между футболистами обеих команд. Важным фактором было и отсутствие в составе "Десны" Андрея Тотовицкого (травма голеностопа), "ответом" на что может быть отсутствие Кулакова и Вьюнника у азовцев. Наставник черниговцев впереди сделал ставку на Будковского и Безбородько, которые забивали азовцам в первом круге. Но ведь матч на матч не приходится.

Да, "Десна" активно начала, играла высоко на чужой половине поля, контролировала мяч. Но "Мариуполь" очень остро отвечал контратаками. Проходили такие комбинации, которые полностью противоречили статусу азовцев как худшей команды лиги. Первый звоночек для "Десны" раздался на третьей минуте (момент Холода), но действительно горячо было чуть позже, когда после стремительного выпада на ударную позицию вышел Очеретько. Он пробил сильно, но попал в Домбровского, заблокировавшего полет мяча прикрытым руками животом (это не пенальти).

"Десна" искала подступы к воротам Турбаевского, однако без особого успеха. Неудачно пробил Калитвинцев, затем после удара Арвеладзе никто из партнеров не смог сыграть вторым темпом. А "Мариуполь" продолжал разрезать защиту соперника контратаками. В одной из таких банально не хватило последней передачи. Но одна все же принесла успех.

Хотя сначала был убийственный момент Селина – мяч после удара защитника просвистел рядом со штангой. И вот после этого гости еще раз смело пошли на чужую половину поля, Мишнев и Драмбаев разыграли шикарную комбинацию-стенку, после которой мяч оказался на ноге у Кащука. Его удар низом был не посильным для Литовки.

"Мариуполь" продолжал нагнетать. Топалов бил с удобной позиции, но на этот раз Литовка справился с заданием. А вот Мампасси задумал поставить перед вратарем еще более сложную задачу, но не попал. И третий момент серии – удар с близкого расстояния от Холода (выше перекладины). Рискнем заметить, что азовцы наработали до перерыва и на второй мяч.

"Десна" оставила за собой финальный отрезок тайма, но ничего, кроме заблокированного удара со штрафного от Калитвинцева и неудачной попытки Юрченко, не создала. Интересный футбол, заряженные на результат команды. "Мариуполь", наверное, справедливо вел в счете.

В начале же тайма второго и вообще удвоил преимущество. Безбородько в районе линии штрафной площади (точнее разобраться мог бы помочь ВАР) ударил по ноге Холода, привезя пенальти. Кащук взялся и реализовал шанс. Однако этот момент не отправил "Десну" в нокаут, а помог ей открыть в себе второе дыхание. Следующая атака – и уже 2:1. Юрченко с фланга отдал передачу на ногу Арвеладзе, который сильным ударом вернул интригу.

Правда, снова похоронить ее (или, по крайней мере, поместить в летаргический сон) мог Холод, но ситуативный нападающий (играл впереди сегодня, хотя амплуа у него другое) с нескольких метров отправил мяч выше перекладины в ходе очередной классной комбинации "Мариуполя". Все получалось хорошо, но на завершающей фазе атак могло быть лучше.

И здесь, как и в первом тайме после нереализованного Селиным момента, наказал соперник. "Десна" показала, что и она способна разыгрывать мяч короткими передачами. Юрченко, приняв снаряд от Безбородько перед штрафной, решился на дальний удар. Не зря. Мяч влетел в дальний угол по красивой траектории.

Это уже походило на перестрелку. Команды бросили вызов друг другу и каждая, что немаловажно, его приняла. Мишнев мог выводить "Мариуполь" вперед дальним ударом (выше), а на другой половине поля почти с гарантией успеха бил Болбат. Но "почти" в футболе не считается – чуть-чуть над перекладиной. Калитвинцев позже бил с другим расчетом (целясь под штангу), однако здесь уже сыграл Турбаевский.

Он позже спас и от удара Завийского. Не сказать, что "Десна" больше времени проводила в атаке, но ее действия в конце поединка явно были более четкими. Более направленными на результат. К моменту Завийского нужно добавлять удар Калитвинцева, а апогей этого периода матча – пенальти в ворота "Мариуполя". Он был назначен после подачи углового, неудачной попытки удара от Арвеладзе и акробатического прыжка Очеретько на спину Болбата. Героем ответственного момента стремился стать Будковский, но стал антигероем. С "точки" он пробил в штангу.

Болельщикам "Десны" этот момент Филиппа еще долго снился бы в кошмарах, но Волошин заставил забыть о негативе. Викентий вышел на замену и вскоре из пределов штрафной ударом низом положил мяч в дальний угол ворот Турбаевского. Примечательно, что супер-точную голевую передачу на Волошина отдал Шевцов, также вышедший на замену на той же самой минуте.

Дальше уже характер должен был демонстрировать "Мариуполь". И это он сделал. Атаки накатывались на ворота Литовки уже не так интенсивно, но оригинально. Пропускаем момент Мишнева, пропускаем момент Мампасси, а вот на эпизоде ​​с участием Стасюка, Кащука и Хромея останавливаемся. Пошла навесная передача с левого фланга, Стасюк в одно касание обуздал ее в штрафной площади и отдал в центр на Кащука, тот пробил, мяч на пути к воротам зацепил ногу Хромея и оказался в сетке – невероятная развязка.

Классный матч, классный футбол, из-под которого шли искры на промерзшем газоне. И справедливый результат. Ни одна из команд не заслужила проиграть.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов

Арбитр в поле: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Ассистенты: Максим Левченко (Кривой Рог), Ярослав Поважный (Харьков)

"Десна" - ФК "Мариуполь" 3:3

Голы: Леван Арвеладзе 51, Владлен Юрченко 56, Викентий Волошин 80 - Алексей Кащук 29, Алексей Кащук 49 (пен.), Михаил Хромей 90

"Десна": Игорь Литовка, Александр Сафронов, Сергей Болбат, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе (Викентий Волошин 78), Владислав Калитвинцев (Максим Дегтярёв 90+2), Тарас Завийский, Денис Безбородько (Илья Шевцов 78), Филипп Будковский, Евгений Селин, Владлен Юрченко

ФК "Мариуполь": Никита Турбаевский, Максим Чех (Никита Петерман 69), Дмитрий Топалов (Михаил Хромей 76), Олег Очеретько, Дмитрий Мишнёв (Стефан Спировский 90+2), Алексей Кащук, Марк Мампасси, Александр Драмбаев, Петр Стасюк, Артем Холод, Кирилл Меличенко

Предупреждения: Владислав Калитвинцев 45, Андрей Домбровский 45+1 - Дмитрий Мишнёв 16, Максим Чех 37

Нереализованный пенальти: Филипп Будковский 75 (штанга)