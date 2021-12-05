Вернидуб: Уже последние матчи перед перерывом, поэтому важно играть именно на результат

Центральный защитник "Зари" Виталий Вернидуб поделился впечатлениями после победы над "Ингульцом" (1:0):

– Достаточно тяжелая игра была. У нас сейчас тяжелый график, потому что игры через два на третий или через три дня на четвертый, поэтому трудно дается. Сил много уходит. Есть у нас травмированные игроки, они восстанавливаются, поэтому хотим, чтобы они как можно быстрее присоединились к нам.

Команда соперника достаточно квалифицированная, закрыла все подходы к воротам, нам было тяжело эту защиту ломать.

– Было немало опасных моментов в вашей штрафной площадке. Или ребята хорошо разработали комбинации, или соперник недоработал?

– Во-первых, всегда кто-то где-то ошибается и сразу вылезает голевой момент. Соперник тоже не просто так играет в УПЛ, достаточно квалифицированная команда, наигрывают разные комбинации, которые имели угрозы в сторону наших ворот.

– Так получилось, что на первом месте оказался результат, а не сама игра.

– Сейчас уже последние матчи перед перерывом, поэтому важно играть именно на результат. Особенно зная итоги вчерашних матчей, они нас только подбадривали на лучший результат событий.

– Запомнился момент "Ингульца" на 60-й минуте, когда они чуть не забили. Нам показалось, что вы за это хорошо оторвались на сопернике после гола.

– Это обычные рабочие моменты, кто-то недоработал, а кто-то просел, поэтому нужно было собраться, чтобы у ребят снова проснулся тот азарт. Нам нужен был гол, мы его забили, потому игра пошла в другое русло, – сказал Вернидуб.