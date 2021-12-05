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Десна - Мариуполь 3:3. Обзор матча и видео голов
Перестрелка в Чернигове
Фото - УПЛ / Автор невідомий
В матче 17-го тура чемпионата Украины "Десна" и "Мариуполь" выдали огненный матч, сыграв в результативную ничью 3:3. После поединка команда Александра Рябоконя занимают 7-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь подопечные Остапа Маркевича так и продолжает занимать последнюю позицию.
Чернигов. ОУСЦ Чернигов
Арбитр в поле: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Ассистенты: Максим Левченко (Кривой Рог), Ярослав Поважный (Харьков)
Голы: Леван Арвеладзе 51, Владлен Юрченко 56, Викентий Волошин 80 - Алексей Кащук 29, Алексей Кащук 49 (пен.), Михаил Хромей 90
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