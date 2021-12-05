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Миколенко: Поле в Луцке было в ужасном состоянии. Когда растаяло - как бетон

Премьер-лига
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Защитник киевлян прокомментировал состояние газона в игре против "Вереса"

Миколенко: Поле в Луцке было в ужасном состоянии. Когда растаяло - как бетон

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко высказался насчет состояние поля на стадионе "Авангард" в Луцке.

"Когда мы приехали на стадион – поле было в ужасном состоянии. Под конец матча немного растаяло, но было как бетон.

Не знаю, почему не перенесли матч. Для футболистов это очень травмоопасно", – рассказал Миколенко.

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Вчера подопечные Мирчи Луческу провели на этом поле выездной поединок против ровенского "Вереса" и победили со счетом 3:0.

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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко Авангард (Луцк)
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Источник:
"Великий Футбол"

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