Миколенко: Поле в Луцке было в ужасном состоянии. Когда растаяло - как бетон

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко высказался насчет состояние поля на стадионе "Авангард" в Луцке.

"Когда мы приехали на стадион – поле было в ужасном состоянии. Под конец матча немного растаяло, но было как бетон.

Не знаю, почему не перенесли матч. Для футболистов это очень травмоопасно", – рассказал Миколенко.