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Миколенко: Поле в Луцке было в ужасном состоянии. Когда растаяло - как бетон
Защитник киевлян прокомментировал состояние газона в игре против "Вереса"
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко высказался насчет состояние поля на стадионе "Авангард" в Луцке.
"Когда мы приехали на стадион – поле было в ужасном состоянии. Под конец матча немного растаяло, но было как бетон.
Не знаю, почему не перенесли матч. Для футболистов это очень травмоопасно", – рассказал Миколенко.
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Вчера подопечные Мирчи Луческу провели на этом поле
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Источник:"Великий Футбол"
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