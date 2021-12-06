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Тренер Миная - о 0:3 с Александрией: Так играть в футбол нельзя

Премьер-лига
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Игорь Леонов крайне разочарован игрой своих подопечных

Тренер Миная - о 0:3 с Александрией: Так играть в футбол нельзя

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Миная" Игорь Леонов прокомментировал поражение своей команды от "Александрии" (0:3) в поединке 17-го тура УПЛ.

"У меня нет слов. Вроде и готовились. Они сами понимали, что осталось 2 игры. Наверное, до ребят не достучался. Не узнал никого из своих футболистов.

Первый тайм - это кошмар какой-то. Так играть в футбол нельзя. Для меня это неприемлемо. Приедем и будем разбираться. Я не увидел тех ребят, которые недавно играли с киевским Динамо. Будем разбираться", - сказал Леонов.

Читайте такжеБез шансов для гостей. Александрия - Минай 3:0
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В статье: Игорь Леонов ФК Александрия ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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