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Тренер Миная - о 0:3 с Александрией: Так играть в футбол нельзя
Игорь Леонов крайне разочарован игрой своих подопечных
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "Миная" Игорь Леонов прокомментировал поражение своей команды от "Александрии" (0:3) в поединке 17-го тура УПЛ.
"У меня нет слов. Вроде и готовились. Они сами понимали, что осталось 2 игры. Наверное, до ребят не достучался. Не узнал никого из своих футболистов.
Первый тайм - это кошмар какой-то. Так играть в футбол нельзя. Для меня это неприемлемо. Приедем и будем разбираться. Я не увидел тех ребят, которые недавно играли с киевским Динамо. Будем разбираться", - сказал Леонов.
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