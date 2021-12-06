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Леонов - о Селезневе: Он капитан команды и не имеет право такое говорить

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер "Миная" прокомментировал скандальный эпизод с участием форварда

Леонов - о Селезневе: Он капитан команды и не имеет право такое говорить

Фото: ФК Минай

Новина українською

На прошлой неделе появилось видео, где после матча с "Динамо" (0:2) форвард "Миная" Евгений Селезнев прямо на поле высказался нецензурными словами в адрес одноклубника. Главный тренер закарпатцев Игорь Леонов рассказал, как в клубе отреагировали на это.

"Могу сказать, что по Селезневу мы говорили об этом. Наверное, просто Женя подумал, что он уже, как бы, все может. Но он и так, как бы, все мог и доказал. Наверное, это были эмоции. Я с ним поговорил. И поговорил при всех ребятах.

Если такое будет повторятся или, например, повторится. Он извинился. Сказал: "Игорь Иваныч, я на эмоциях был". Я понимаю, что за ним ходят. Сами понимаете, он легенда. За ним там каждая эта.

Я ему сказал: "Жень, ты не имеешь право такое говорить вообще. Здесь есть главный тренер. Я могу только кому-то сказать из ребят". Он капитан команды и не имеет право такое говорить. Мы этот эпизод разобрали. У нас было собрание такое. Я просто такое не потерплю.

Если еще раз повторится, поверьте мне, у меня есть рычаги управления, которыми я могу это сделать", – сказал Леонов.

Читайте такжеСелезнев: Мне стыдно за свой поступок, я был на эмоциях
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В статье: Евгений Селезнев Игорь Леонов ФК Минай
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (4)
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balamyt (Boston)
06.12.2021 в 10:43
Да Селя эмоциональный - как и многие другие футболисты . На поле они друг другу многое высказывают..Кто это выставил..в интернете -Иуда ..Я лично его не совсем понимаю за его неординарность ,но как фуболиста ,многое сделавшего для успехов Днепра уважаю п все прощаю..Он заслужил добится своего рекорда ,если получится , и достойно завершить карьеру .
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0
-2
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
06.12.2021 в 10:38
Если человек разменял четвёртый десяток, а ведёт себя как недалёкий подросток - бычара, то что тут говорить... Я верю в то, что есть люди, который меняются, но есть такие, который не хотят меняться и ничего не делают для этого. Вот такие не поменяются никогда. Селезнев в их числе. Он же даже не хочет. Он просто нагло врёт на камеру раз за разом. Лицемер необразованный.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.12.2021 в 10:21
В першу чергу він дибіл
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+3
0
chino1961 (Сумская обл.)
06.12.2021 в 09:56
Хай дякує, що його випускають на поле -- треба достойно завершить з футболом ...як на мою думку--ЙОМУ ПОРА
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+2
0


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