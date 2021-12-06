Леонов - о Селезневе: Он капитан команды и не имеет право такое говорить

На прошлой неделе появилось видео, где после матча с "Динамо" (0:2) форвард "Миная" Евгений Селезнев прямо на поле высказался нецензурными словами в адрес одноклубника. Главный тренер закарпатцев Игорь Леонов рассказал, как в клубе отреагировали на это.

"Могу сказать, что по Селезневу мы говорили об этом. Наверное, просто Женя подумал, что он уже, как бы, все может. Но он и так, как бы, все мог и доказал. Наверное, это были эмоции. Я с ним поговорил. И поговорил при всех ребятах.

Если такое будет повторятся или, например, повторится. Он извинился. Сказал: "Игорь Иваныч, я на эмоциях был". Я понимаю, что за ним ходят. Сами понимаете, он легенда. За ним там каждая эта.

Я ему сказал: "Жень, ты не имеешь право такое говорить вообще. Здесь есть главный тренер. Я могу только кому-то сказать из ребят". Он капитан команды и не имеет право такое говорить. Мы этот эпизод разобрали. У нас было собрание такое. Я просто такое не потерплю.

Если еще раз повторится, поверьте мне, у меня есть рычаги управления, которыми я могу это сделать", – сказал Леонов.