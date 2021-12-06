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Скрипник о переводе Кочергина в дубль: Такая ситуация была ожидаемой
Наставник "Зари" прокомментировал ситуацию с футболистом
Скриншот: BurBuzz
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о ситуации с переводом в дубль Владислава Кочергина из-за нежелания продлевать контракт с луганским клубом.
- Почему вам не удается отстоять необходимость Кочергина команде?
- Такая ситуация была ожидаемой. Мне как тренеру обидно, что один из лучших игроков моей команды не принимает участие в матчах. Президента тоже можно понять. Игрок тоже сейчас обзавелся семьей и хочет уехать в Европу. Для этого, он не хочет оставаться в "Заре" на три года. Он хочет остаться на год, или вообще уйти летом свободным агентом. Мы на этом не зацикливаемся. Команда продолжает играть и у нас была серия их шести побед к ряду. Как бы это не звучало прозаично, но незаменимых нет.
- Вы можете начать разговор с Геллером языком ультиматума?
- Можно все, но я такой же человек, который на контракте работает в клубе. Я не боюсь, что меня выгонят после этого, но у меня есть ответственность не за одного игрока, а за двадцать пять, которые отдаются своему делу. Я профессиональный тренер и выполняю свою работу. Мое мнение спросили, и я ответил. Решение принимаю не я.
- Вам вообще нужен Кочергин в команде?
- Такой игрок нужен многим командам.
- Будет ли играть Кочергин до лета, если не подпишет контракт?
- Не знаю. Это решение президента.
- Возможна ли такая ситуация в Германии, чтобы на игрока давили подписать новый контракт?
- Там тоже есть эти подводные течения. Игрока тоже переубеждают в подобных ситуациях. Доходит до разрыва контракта. Я не сторонник таких методов, но "Заря" таким решением не открыла Америку. Везде есть подобная практика. Во главе угла всегда будет стоять клуб, а не персона.
- Есть версия, что Кочергин готов остаться в "Заре", если останетесь и вы.
- Я не уверен в этом. У всех своя жизнь и контракты. Я только рад, если мои футболисты продлевают контракты и я знаю, что мы с ними продолжим работать, — сказал Скрипник.
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