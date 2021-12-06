Скрипник о переводе Кочергина в дубль: Такая ситуация была ожидаемой

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о ситуации с переводом в дубль Владислава Кочергина из-за нежелания продлевать контракт с луганским клубом.

- Почему вам не удается отстоять необходимость Кочергина команде?

- Такая ситуация была ожидаемой. Мне как тренеру обидно, что один из лучших игроков моей команды не принимает участие в матчах. Президента тоже можно понять. Игрок тоже сейчас обзавелся семьей и хочет уехать в Европу. Для этого, он не хочет оставаться в "Заре" на три года. Он хочет остаться на год, или вообще уйти летом свободным агентом. Мы на этом не зацикливаемся. Команда продолжает играть и у нас была серия их шести побед к ряду. Как бы это не звучало прозаично, но незаменимых нет.

- Вы можете начать разговор с Геллером языком ультиматума?

- Можно все, но я такой же человек, который на контракте работает в клубе. Я не боюсь, что меня выгонят после этого, но у меня есть ответственность не за одного игрока, а за двадцать пять, которые отдаются своему делу. Я профессиональный тренер и выполняю свою работу. Мое мнение спросили, и я ответил. Решение принимаю не я.

- Вам вообще нужен Кочергин в команде?

- Такой игрок нужен многим командам.

- Будет ли играть Кочергин до лета, если не подпишет контракт?

- Не знаю. Это решение президента.

- Возможна ли такая ситуация в Германии, чтобы на игрока давили подписать новый контракт?

- Там тоже есть эти подводные течения. Игрока тоже переубеждают в подобных ситуациях. Доходит до разрыва контракта. Я не сторонник таких методов, но "Заря" таким решением не открыла Америку. Везде есть подобная практика. Во главе угла всегда будет стоять клуб, а не персона.

- Есть версия, что Кочергин готов остаться в "Заре", если останетесь и вы.

- Я не уверен в этом. У всех своя жизнь и контракты. Я только рад, если мои футболисты продлевают контракты и я знаю, что мы с ними продолжим работать, — сказал Скрипник.