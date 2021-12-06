  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скрипник о переводе Кочергина в дубль: Такая ситуация была ожидаемой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скрипник о переводе Кочергина в дубль: Такая ситуация была ожидаемой

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Зари" прокомментировал ситуацию с футболистом

Скрипник о переводе Кочергина в дубль: Такая ситуация была ожидаемой

Скриншот: BurBuzz

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о ситуации с переводом в дубль Владислава Кочергина из-за нежелания продлевать контракт с луганским клубом.

- Почему вам не удается отстоять необходимость Кочергина команде?

- Такая ситуация была ожидаемой. Мне как тренеру обидно, что один из лучших игроков моей команды не принимает участие в матчах. Президента тоже можно понять. Игрок тоже сейчас обзавелся семьей и хочет уехать в Европу. Для этого, он не хочет оставаться в "Заре" на три года. Он хочет остаться на год, или вообще уйти летом свободным агентом. Мы на этом не зацикливаемся. Команда продолжает играть и у нас была серия их шести побед к ряду. Как бы это не звучало прозаично, но незаменимых нет.

- Вы можете начать разговор с Геллером языком ультиматума?

- Можно все, но я такой же человек, который на контракте работает в клубе. Я не боюсь, что меня выгонят после этого, но у меня есть ответственность не за одного игрока, а за двадцать пять, которые отдаются своему делу. Я профессиональный тренер и выполняю свою работу. Мое мнение спросили, и я ответил. Решение принимаю не я.

- Вам вообще нужен Кочергин в команде?

- Такой игрок нужен многим командам.

- Будет ли играть Кочергин до лета, если не подпишет контракт?

- Не знаю. Это решение президента.

- Возможна ли такая ситуация в Германии, чтобы на игрока давили подписать новый контракт?

- Там тоже есть эти подводные течения. Игрока тоже переубеждают в подобных ситуациях. Доходит до разрыва контракта. Я не сторонник таких методов, но "Заря" таким решением не открыла Америку. Везде есть подобная практика. Во главе угла всегда будет стоять клуб, а не персона.

- Есть версия, что Кочергин готов остаться в "Заре", если останетесь и вы.

- Я не уверен в этом. У всех своя жизнь и контракты. Я только рад, если мои футболисты продлевают контракты и я знаю, что мы с ними продолжим работать, — сказал Скрипник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Владислав Кочергин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BurBuzz

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
SeventyFour (Phoenix)
06.12.2021 в 10:46
Мы не рабы- рабы не мы
Ответить
0
0
avatar
2.dc (Николаев)
06.12.2021 в 10:27
Не уверен, что было правильным и приемлемым лезть к тренеру с такой "разборкой". Уверен - уж сам то Скрипник не был здесь инициатором …)
Ответить
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
06.12.2021 в 10:16
игрок в команде нужен тренеру обидно это он не решает не боится понимает и в Европе такое не осуждает
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...