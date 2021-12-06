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Ахметов: Мы хотим купить игроков не для видимости, а для усиления

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент "Шахтера" рассказал о трансферах донецкого клуба

Ахметов: Мы хотим купить игроков не для видимости, а для усиления

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов рассказал о трансферах донецкого клуба.

- Если говорить о трансферах, Вы инвестировали этим летом очень большие деньги в новых игроков и в тренерский штаб. И по стечению обстоятельств, сломался Траоре, травмы постоянно достают Педриньо. Как Вы пережили то, что Ваши инвестиции, как в казино, раз - и ставка не сыграла?

- Мы идем правильным путем. Тренерский штаб идет правильным путем. Победа - это не всегда правильная дорога. И если в твоих руках победа, это не всегда значит, что ты идешь правильно. Если в твоих руках поражение, это не всегда значит, что ты идешь неправильно. Я могу сказать, что, я убежден, что футбольный клуб "Шахтер" идет очень правильной дорогой. Здесь нужно терпение, и с моей стороны будет однозначно поддержка тренерскому штабу, и я готов инвестировать еще в новых игроков. Кого мы будем покупать? Ну, если мы увидим игроков, которые усилят игру нашей команды, мы обязательно это сделаем.

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- Можно в это зимнее межсезонье ожидать усиление?

- Мы бы этого хотели, но не для того, чтобы отчитаться перед средствами массовой информации, что мы кого-то купили. Мы хотим купить не для видимости, а для усиления. Поэтому если мы увидим тех игроков, которые нам нужны, если мы увидим игроков, которые помогут нам, если мы увидим игроков, которые сделают спектакль на поле, если мы увидим игроков, которыми мы будем восхищаться - мы обязательно это сделаем.

- Вы приобрели игроков, играющих в Европе. Несколько изменилась стратегия трансферная?

- Мы купили тех игроков, которых попросил Роберто, - сказав Ахметов.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
06.12.2021 в 14:26
А ещё мы много вкладываем в судейский корпус ! Ведь все понимают, без судей, Мариуполя нам ДИНАМО не одолеть.....
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
06.12.2021 в 11:26
Они так доиграются, шо их металіст на бронщу отправит
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+3
-1
storm_ua (Николаев)
06.12.2021 в 11:12
Ни о чем, сотни лямов евро на ветер,команда играет на уровне середины таблицы Сегунды испании...так играть можно и за меньшие деньги
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+3
-1


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