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Днепр-1 - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Яркий фаворит против яркого андердога

Днепр-1 - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Программу 17-го тура УПЛ будут закрывать команды, преследующие разные цели. "Днепр-1" в последние недели крушит всех на своем пути, штампует победы и борется за третье место. В этом же время юный "Черноморец" идет внизу таблицы, пытается разобраться с реализацией и игрой в обороной. Казалось бы, вот вам очевидный фаворит и очевидный андердог, но действительно ли это так? Узнаем в 19:30.

Читайте такжеДнепр-1 - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6 декабря 2021

"Днепр-1" 19:30 "Черноморец"

VBET-лига. 17-й тур
6 декабря, Одесса, стадион "Черноморец"

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В статье: Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
06.12.2021 в 12:16
Мороз ставь Бугая и Кадири в нападение
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