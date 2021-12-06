Днепр-1 - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция

Программу 17-го тура УПЛ будут закрывать команды, преследующие разные цели. "Днепр-1" в последние недели крушит всех на своем пути, штампует победы и борется за третье место. В этом же время юный "Черноморец" идет внизу таблицы, пытается разобраться с реализацией и игрой в обороной. Казалось бы, вот вам очевидный фаворит и очевидный андердог, но действительно ли это так? Узнаем в 19:30.

"Днепр-1" 19:30 "Черноморец"

VBET-лига. 17-й тур

6 декабря, Одесса, стадион "Черноморец"