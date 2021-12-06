Герой футбольного дня. Александр Рябоконь

Можно и даже нужно критиковать "Десну" за чисто игровые моменты. Ну, сколько можно терпеть этот проходной двор в защите? Почему так часто проблемы в обороне привозят игроки атаки? И кто позволил Филиппу Будковскому исполнять одиннадцатиметровый удар? Но это проблемы нормально функционирующего игрового процесса. Вот как раз за это нормальное функционирование следует хвалить Александра Рябоконя.

Уже сам тренер не скрывает, что у клуба есть финансовые проблемы. Но при этом наставнику удается мотивировать своих подопечных на бой с аутсайдером, заставляя их все девяносто минут носиться по промерзшему полю. На черниговском стадионе было мало болельщиков, поэтому "гнали вперед домашние стены" – не аргумент. Здесь дело как раз в правильном настрое именно в раздевалке.

Даже когда "Десна" горела 0:2, продолжала биться. Черниговцы не просто отбывали номер, но стремились победить. Еще одна заслуга тренера – его умение прочесть, прочувствовать дух поединка. Илья Шевцов и Викентий Волошин появились на поле в результате замен на 78-й минуте, а уже на 80-й организовали гол. Первый отдал, второй точно пробил. Разве это не проявление тренерского чутья?

А дальше можно возвращаться к тому, с чего начинали: плохая игра в защите, индивидуальные ошибки футболистов, неправильное распределение ролей и т.д. Рябоконь вряд ли станет (и даже не будет претендовать на звание) лучшим тренером 17-го тура УПЛ, однако свою минутку славы он заслужил.

Такой футбол нужен. Такая "Десна" нужна. Многие говорят о Рябоконе как о засидевшемся на своей должности тренере. Но ведь есть другая сторона медали: он не бежит первым с корабля, которому прочат погружение на дно. Напротив, старается ловить попутный ветер…