Вацко: Наградой Ахметова от УЕФА может гордиться весь украинский футбол

Эксперт и комментатор телеканалов Футбол 1/2/3 Виктор Вацко высказался о получении президентом донецкого "Шахтера" Ринатом Ахметовым специальной награды UEFA Football Leadership Award.

"Я думаю это то, чем мы можем гордиться. Не только Ринат Ахметов, не только футбольный клуб "Шахтер", а весь украинский футбол. 25 лет Ахметов – президент футбольного клуба "Шахтер". Это человек, поднявший клуб.

При президентстве Рината Ахметова – "Шахтер" превратился в знаковый клуб украинского футбола. Он превратился в гегемона. Он выиграл Кубок УЕФА. Он превратился в клуб, который знают в Европе, регулярно играющий в Лиге Чемпионов, против которого регулярно играют самые выдающиеся и величайшие футболисты мирового футбола. Он превратился в клуб, давший европейскому футболу прекрасных, качественных футболистов.

Мы говорим о прогрессе в развитии клуба при президентстве Рината Ахметова, который просто нельзя не отметить. Это действительно знаковое событие. Он становится образцом для всего украинского футбола", – сказал Вацко.