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Вацко: Наградой Ахметова от УЕФА может гордиться весь украинский футбол

Премьер-лига
(3 голосов)

Эксперт высказался о получении президентом "Шахтера" почетной награды

Вацко: Наградой Ахметова от УЕФА может гордиться весь украинский футбол

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Эксперт и комментатор телеканалов Футбол 1/2/3 Виктор Вацко высказался о получении президентом донецкого "Шахтера" Ринатом Ахметовым специальной награды UEFA Football Leadership Award.

"Я думаю это то, чем мы можем гордиться. Не только Ринат Ахметов, не только футбольный клуб "Шахтер", а весь украинский футбол. 25 лет Ахметов – президент футбольного клуба "Шахтер". Это человек, поднявший клуб.

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При президентстве Рината Ахметова – "Шахтер" превратился в знаковый клуб украинского футбола. Он превратился в гегемона. Он выиграл Кубок УЕФА. Он превратился в клуб, который знают в Европе, регулярно играющий в Лиге Чемпионов, против которого регулярно играют самые выдающиеся и величайшие футболисты мирового футбола. Он превратился в клуб, давший европейскому футболу прекрасных, качественных футболистов.

Мы говорим о прогрессе в развитии клуба при президентстве Рината Ахметова, который просто нельзя не отметить. Это действительно знаковое событие. Он становится образцом для всего украинского футбола", – сказал Вацко.

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В статье: Ринат Ахметов Виктор Вацко Шахтер (Донецк)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (24)
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Dr. House (Поділля)
06.12.2021 в 14:15
Вацькнув...
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0
-1
kasevo1607 (Белая Церковь)
06.12.2021 в 13:49
Ніколи не думав, що Вацко так глибоко буде лизати, зовсім людина змінилася.
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+3
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
06.12.2021 в 13:21
Ай да Вацко ! Ай да лизнул ! Самому не противно !
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+4
-1
avatar
только не динамо
06.12.2021 в 13:29
ещё один д......б упоротый вылез.гнида черноротая.твоё место на помойке .....нюхай и лижи дальше .....
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0
-5
avatar
Просто Квашин (Харьков)
06.12.2021 в 14:11
Я не психиатр, поэтому мне нечем тебе помочь убогий...
+2
0
Unselfish (Белая Церковь )
06.12.2021 в 13:21
Схренали??? Вацко, иди проспись...
Ответить
+8
0
Olegyurchak (Хмельницький )
06.12.2021 в 13:20
Забыли в конце дописать: "Ура, таварисчи!!!"
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+5
0
avatar
только не динамо
06.12.2021 в 13:14
угомонитесь ....."любители".....динамо.подберите слюни и не войте.хоршо задело
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0
-8
avatar
Просто Квашин (Харьков)
06.12.2021 в 14:20
олексин...с тобой совсем плохо стало...
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0
0
avatar
Drovko (Lviv)
06.12.2021 в 12:49
Чим гордитися? Шахтар зі свого ютуб каналу видаляє всі коментарі, де критикують Ахметова. Хіба в нас не свобода слова? Думаєте ніхто не знає, як Ахметов у 90х зробив свій стартовий капітал? Хоча в Європі видно не знають...
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+6
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.12.2021 в 12:49
Вацко - холуй ахметівський
Ответить
+7
-2
avatar
только не динамо
06.12.2021 в 13:10
......бокасса-вонючая подстилка суркиса.лить помои на шахтёр это его работа.тупая е.....я дырявая мразь.
Ответить
0
-7
avatar
Просто Квашин (Харьков)
06.12.2021 в 13:23
Иди проснись любитель боярышниковой настойки....
+4
-1
avatar
только не динамо
06.12.2021 в 13:26
....просто квашин прикрой своё е.....и пойди подмойся убогий
0
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.12.2021 в 13:58
Впізнаю алекса з ІQ =68.
+2
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
06.12.2021 в 12:48
Прогіб зарахован!
Ответить
+7
-2
avatar
только не динамо
06.12.2021 в 13:15
а твой тоже засчитали убогий?
Ответить
0
-7
Весела Дача (Кривий Ріг)
06.12.2021 в 12:46
Витя, нам не занесли, пока на дальнем.
Ответить
+1
0
vgolovan (полтава)
06.12.2021 в 12:46
хотел вчера почерпнуть новостей из программы большой футбол просмотреть от начала до конца и в очередной раз убедился что ничего полезного в этой передачи нет и футбольные новости у них на втором плане а на первом маразматические споры между ведущими и похвалы в адрес друг друга - сплошной идиотизм - они со стороны на себя хоть смотрят
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+6
-2
magnum power (БОМЖ)
06.12.2021 в 12:15
чим має пишатися український футбол, коли мафіозі з УЄФа нагородили чимось бандита з Донецька?
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+11
-2
avatar
только не динамо
06.12.2021 в 13:17
а чем ваш суркис лучше?
Ответить
0
-6
Alex-696 (Немирів)
06.12.2021 в 14:14
А що, суркіса нагородили і про нього хтось пише? Крім тебе.
+1
0
avatar
Il Gatto
06.12.2021 в 12:08
Глибоко лизнув, Вітя.
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+9
-2
avatar
только не динамо
06.12.2021 в 13:17
как и ты
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0
-6


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