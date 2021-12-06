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Вацко: Наградой Ахметова от УЕФА может гордиться весь украинский футбол
Эксперт высказался о получении президентом "Шахтера" почетной награды
Скриншот: ТК Футбол
Эксперт и комментатор телеканалов Футбол 1/2/3 Виктор Вацко высказался о получении президентом донецкого "Шахтера" Ринатом Ахметовым специальной награды UEFA Football Leadership Award.
"Я думаю это то, чем мы можем гордиться. Не только Ринат Ахметов, не только футбольный клуб "Шахтер", а весь украинский футбол. 25 лет Ахметов – президент футбольного клуба "Шахтер". Это человек, поднявший клуб.
При президентстве Рината Ахметова – "Шахтер" превратился в знаковый клуб украинского футбола. Он превратился в гегемона. Он выиграл Кубок УЕФА. Он превратился в клуб, который знают в Европе, регулярно играющий в Лиге Чемпионов, против которого регулярно играют самые выдающиеся и величайшие футболисты мирового футбола. Он превратился в клуб, давший европейскому футболу прекрасных, качественных футболистов.
Мы говорим о прогрессе в развитии клуба при президентстве Рината Ахметова, который просто нельзя не отметить. Это действительно знаковое событие. Он становится образцом для всего украинского футбола", – сказал Вацко.
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