"Я могу поставить самую высокую оценку". Ахметов оценил провал Шахтера в ЛЧ

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов оценил выступление донецкой команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

– Самую высокую я могу поставить оценку. Вы знаете, у нас очень молодая команда. Я благодарен тренерскому штабу во главе с Роберто Де Дзерби. Я хочу сказать, что у нас очень молодые игроки, и это очень смелый, амбициозный, интеллектуальный тренер, который играет в красивый, атакующий футбол. Я думаю, вы это видели.

Мы играли с "Реал" Мадрид на выезде, проиграли 1:2, а по игре мы не должны были проигрывать этот матч. Мы играли с "Интером", 0:2 проиграли, но по игре, особенно в первом тайме, мы играли очень неплохо. Я считаю, что Роберто и команда заслуживают огромного уважения. Когда мы проиграли 0:5, я позвонил Дарио и сказал: "Дарио, передай, пожалуйста, комплименты Роберто от меня. Потому что он играет в смелый футбол, он не боится. А смелый всегда победит". Поэтому я могу поставить только самую высокую оценку, и он во мне может найти только поддержку.

– Де Дзерби такой эмоциональный, Де Дзерби - человек с чувством риска. Вам это импонирует?

– Мне это очень импонирует. Вообще я хочу сказать, мне очень импонирует тренерский штаб, вы посмотрите, какие они мотиваторы. Я думаю, болельщики иногда смотрят и за футболом, и за скамейкой. Им же интересно еще посмотреть, как Роберто бегает. Я хочу сказать, он душой переживает. Он любит футбол душой, всем сердцем. Тренерский штаб - это одна команда. Как они переживают каждую секунду игры! Это заслуживает огромного уважения и восхищения. Мне это очень нравится.

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– Вам это нравится, но Вы как раз, когда болеете, никогда эмоции не проявляете. Может Вам такого тоже не хватает? Может Вы в нем видите самого себя?

– Когда я болею, мое лицо может украсить поминки. Но я хочу сказать, это мне не нравится. А вот как ведет себя Роберто - мне нравится. Я убежден, что у нас как минимум добавится 2-3 трибуны болельщиков, и они будут ходить на Роберто, - сказал Ахметов.