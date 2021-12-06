  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Я могу поставить самую высокую оценку". Ахметов оценил провал Шахтера в ЛЧ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я могу поставить самую высокую оценку". Ахметов оценил провал Шахтера в ЛЧ

Премьер-лига
(2 голосов)

"Горняки" остались без еврокубковой весны

"Я могу поставить самую высокую оценку". Ахметов оценил провал Шахтера в ЛЧ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов оценил выступление донецкой команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

– Самую высокую я могу поставить оценку. Вы знаете, у нас очень молодая команда. Я благодарен тренерскому штабу во главе с Роберто Де Дзерби. Я хочу сказать, что у нас очень молодые игроки, и это очень смелый, амбициозный, интеллектуальный тренер, который играет в красивый, атакующий футбол. Я думаю, вы это видели.

Мы играли с "Реал" Мадрид на выезде, проиграли 1:2, а по игре мы не должны были проигрывать этот матч. Мы играли с "Интером", 0:2 проиграли, но по игре, особенно в первом тайме, мы играли очень неплохо. Я считаю, что Роберто и команда заслуживают огромного уважения. Когда мы проиграли 0:5, я позвонил Дарио и сказал: "Дарио, передай, пожалуйста, комплименты Роберто от меня. Потому что он играет в смелый футбол, он не боится. А смелый всегда победит". Поэтому я могу поставить только самую высокую оценку, и он во мне может найти только поддержку.

Де Дзерби такой эмоциональный, Де Дзерби - человек с чувством риска. Вам это импонирует?

– Мне это очень импонирует. Вообще я хочу сказать, мне очень импонирует тренерский штаб, вы посмотрите, какие они мотиваторы. Я думаю, болельщики иногда смотрят и за футболом, и за скамейкой. Им же интересно еще посмотреть, как Роберто бегает. Я хочу сказать, он душой переживает. Он любит футбол душой, всем сердцем. Тренерский штаб - это одна команда. Как они переживают каждую секунду игры! Это заслуживает огромного уважения и восхищения. Мне это очень нравится.

Читайте такжеВацко: Наградой Ахметова от УЕФА может гордиться весь украинский футбол

Вам это нравится, но Вы как раз, когда болеете, никогда эмоции не проявляете. Может Вам такого тоже не хватает? Может Вы в нем видите самого себя?

– Когда я болею, мое лицо может украсить поминки. Но я хочу сказать, это мне не нравится. А вот как ведет себя Роберто - мне нравится. Я убежден, что у нас как минимум добавится 2-3 трибуны болельщиков, и они будут ходить на Роберто, - сказал Ахметов.

Читайте такжеАхметов: Мы хотим купить игроков не для видимости, а для усиления
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харьков)
06.12.2021 в 14:15
Они всегда на черное говорят белое и наоборот....
Ответить
0
-1
Mexxxxx (Просяная)
06.12.2021 в 14:14
Ну если не поставить "самую высокую оценку" то значит признать свои просчеты с подбором кадров. А если еще и "интеллектуальным мотиватором" назвал, который играет в красивый футбол, то ближайшие пару лет будет без изменений.
Ответить
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.12.2021 в 13:56
То може вони на першому місці в групі. Песдець, донецькість не лдікується.
Ответить
+3
-1
djumba (Мелитополь)
06.12.2021 в 13:56
Ну а что ему еще рассказывать... Вывалили 60 лямов на тренера и летние трансферы, ну и результат налицо...Надо как-то ж отмазываться)))Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...
Ответить
+2
-1
dalexx (Украина)
06.12.2021 в 13:50
Богатый и дурной)
Ответить
+5
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
06.12.2021 в 13:29
Нам ,болельщикам ДИНАМО тоже нравится такой футбол "Башенной Зебры" !
Ответить
+4
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...