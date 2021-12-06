"За***л, бл****". ВИДЕО, как игрок Ингульца наехал на хавбека Зари

В рамках 17-го тура чемпионата Украины "Заря" одержала минимальную победу над "Ингульцом". Встреча завершилась со счетом 1:0.

Во время поединка между полузащитником луганчан Артемом Громовым и защитником петровцев Евгением Запорожцем случился конфликт.

Защитник жестко сфолил, после чего Громов эмоционально отреагировал. Запорожец также не сдержал своих эмоций, используя нецензурную лексику.