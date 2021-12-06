Скрипник провел юбилейный матч во главе луганской Зари

Игра с "Ингульцем" (1:0) стала юбилейной для главного тренера "Зари" Виктора Скрипника. Украинский коуч провел 100 игр в качестве наставника луганской команды.

В УПЛ на счету Скрипника 75 матчей, кубок Украины – 7 встреч и 19 поединков в Еврокубках. Также специалист занимает второе место в истории клуба по количеству матчей во главе команды. Больше всего у Юрия Вернидуба (219 игр).

Отметим, что Скрипник возглавляет луганскую команду с июля 2019 года.

Следующий матч "Заря" проведет 9 декабря против "Буде-Глимта" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги конференций.