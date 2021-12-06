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"Играй ярко и впечатляй соперников": FAVBET и Динамо продолжают зажигать
Компания и клуб провели активный год и устроили ряд коллабораций
FAVBET и Динамо сотрудничают с декабря 2018 года. Партнерство не случайно, ведь оба бренда исповедуют одни ценности — развивают и двигают украинский футбол.
Последний год оказался особенно продуктивным. Все началось с наружной рекламы в Киеве. Она была посвящена второму треблу в истории клуба. В прошлом сезоне Динамо выиграло все три внутренние турниры. FAVBET принял участие в праздновании события и разместил множество рекламных баннеров в столице.
До старта нового сезона компания совместно с клубом разработала визитки для представления футболистов на домашних матчах. Теперь к зажигательному голосу диктора НСК "Олимпийский" добавилась эмоциональная картинка на табло. А также видео с празднованием забитых голов, чтобы зрители на трибунах снова и снова переживали невероятный момент.
А еще к старту нового сезона FAVBET и Динамо создали две видео работы. Одна из них — имиджевый ролик, рассказывающий о философии игры. Как с FAVBET, так и на футбольном поле важно играть ярко, впечатлять всех вокруг и получать удовольствие от игры.
Второй ролик – эмоциональная история о неразрывной связи между фанатами, городом и клубом. Презентована перед стартом Динамо в еврокубках. В видеоработе чувствуется движение города, ведущее динамовцев к новым победам.
Осенью FAVBET возобновил эмоциональные поездки на популярные спортивные события Favbet Experience. Одной из них стало путешествие в Барселону на легендарный “Камп Ноу”, где четыре счастливчика смогли поддержать Динамо на выезде с FAVBET.
Не забывает FAVBET и о болельщиках, поддерживающих команду в домашних матчах. На НСК “Олимпийский” организованы фан-зоны, где все желающие могут поиграть в игры, принять участие в промо-мероприятиях и выиграть призы. Но самое главное – получить положительные впечатления перед игрой.
FAVBET и Динамо довольны партнерством и обещают много интересных коллабораций еще до окончания этого сезона.
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