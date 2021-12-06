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Гура: В каждой игре хотим забивать, но не всегда было качество

Премьер-лига
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Наставник Александрии - о победе над Минаем

Гура: В каждой игре хотим забивать, но не всегда было качество

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал победу над "Минаем" (3:0) в 17-м туре УПЛ.

"Выигрывать очень приятно. Счет - это одно, а качество игры - более интересно. Сегодня было качество, агрессия и забитые голы.

В каждой игре хотим забивать, но не всегда было качество. Сегодня настроились и взяли эти три очка. С первых минут у нас появлялись моменты, только забили немного позднее. Но забили, это уже приятно.

Акцентировали на подключении крайних защитников. Они должны были растягивать "Минай" и простреливать. Это проходило. Стандарт, после которого забили, наигрывали.

Перекрыли кислород "Минаю" в атаке? Сделали это за счет компактности в середине. Только теряли мяч, сразу прессинговали", - подытожил Гура.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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