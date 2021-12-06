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Исполняющий обязанности форварда. Динамо назвало лучшего игрока команды в ноябре
Денис Гармаш - лучший в составе киевлян
Киевское "
В итоговом голосовании за лучшего футболиста киевского "Динамо" в ноябре приняли участие более пяти с половиной тысяч респондентов, отдавших наибольшее количество голосов – 38% – за Дениса Гармаша.
В прошлом месяце хавбек, переквалифицированный в форварды, принял участие во всех пяти матчах "бело-синих", в которых забил два мяча – в ворота "Черноморца" и мюнхенской "Баварии".
Топ-5 игроков "Динамо" в ноябре по мнению болельщиков:
1. Гармаш – 38%
2. Шапаренко – 34%
3. Цыганков – 15%
4. Витиньо – 8%
5. Буяльский – 5%
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