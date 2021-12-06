Исполняющий обязанности форварда. Динамо назвало лучшего игрока команды в ноябре

Киевское " Динамо " подвело итоги голосования болельщиков за звание лучшего игрокакоманды по итогам ноября.

В итоговом голосовании за лучшего футболиста киевского "Динамо" в ноябре приняли участие более пяти с половиной тысяч респондентов, отдавших наибольшее количество голосов – 38% – за Дениса Гармаша.

В прошлом месяце хавбек, переквалифицированный в форварды, принял участие во всех пяти матчах "бело-синих", в которых забил два мяча – в ворота "Черноморца" и мюнхенской "Баварии".

Топ-5 игроков "Динамо" в ноябре по мнению болельщиков:

1. Гармаш – 38%

2. Шапаренко – 34%

3. Цыганков – 15%

4. Витиньо – 8%

5. Буяльский – 5%