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Скрипник - о новом контракте с Зарей: Я приходил работать в Украину не на всю жизнь

Премьер-лига
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Тренер пока что раздумывает о новом соглашении с клубом

Скрипник - о новом контракте с Зарей: Я приходил работать в Украину не на всю жизнь

Фото: ФК Заря

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о том, будет ли он продлевать контракт с луганским клубом.

- Вам предложили новый контракт в "Заре". Вы еще думаете?

- Мы пока разговариваем об этом. У нас вагон времени. Мы спокойно работаем и смотрим вперед. В конце сезона будет видно. Все вы узнаете, когда из нашей лодки выйдет официальная информация, а не слухи.

- Я слышал, что Евгений Геллер уже где-то месяц присматривается к другим тренерам и выбирает.

- Это его право. Это нормально, когда клубы смотрят на других тренеров и игроков. Это футбольный процесс.

- Какая главная причина ваших раздумий?

- Это совокупность разных факторов. У меня семья живет в Германии. Я приходил работать в Украину не на всю жизнь, а хотел в своей карьере поставить галочку. Хорошо я поработал или нет - оценят потом. В моей карьере тренерской был этот опыт. Может моя тренерская карьера вообще зачахнет, и я останусь с достижениями, которые заслужил здесь.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Евгений Геллер
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Источник:
ТК Футбол

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