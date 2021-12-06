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Скрипник - о новом контракте с Зарей: Я приходил работать в Украину не на всю жизнь
Тренер пока что раздумывает о новом соглашении с клубом
Фото: ФК Заря
Главный тренер "
- Вам предложили новый контракт в "Заре". Вы еще думаете?
- Мы пока разговариваем об этом. У нас вагон времени. Мы спокойно работаем и смотрим вперед. В конце сезона будет видно. Все вы узнаете, когда из нашей лодки выйдет официальная информация, а не слухи.
- Я слышал, что Евгений Геллер уже где-то месяц присматривается к другим тренерам и выбирает.
- Это его право. Это нормально, когда клубы смотрят на других тренеров и игроков. Это футбольный процесс.
- Какая главная причина ваших раздумий?
- Это совокупность разных факторов. У меня семья живет в Германии. Я приходил работать в Украину не на всю жизнь, а хотел в своей карьере поставить галочку. Хорошо я поработал или нет - оценят потом. В моей карьере тренерской был этот опыт. Может моя тренерская карьера вообще зачахнет, и я останусь с достижениями, которые заслужил здесь.
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