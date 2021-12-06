Скрипник - о новом контракте с Зарей: Я приходил работать в Украину не на всю жизнь

Главный тренер " Зари " Виктор Скрипник рассказал о том, будет ли он продлевать контракт с луганским клубом.

- Вам предложили новый контракт в "Заре". Вы еще думаете?

- Мы пока разговариваем об этом. У нас вагон времени. Мы спокойно работаем и смотрим вперед. В конце сезона будет видно. Все вы узнаете, когда из нашей лодки выйдет официальная информация, а не слухи.

- Я слышал, что Евгений Геллер уже где-то месяц присматривается к другим тренерам и выбирает.

- Это его право. Это нормально, когда клубы смотрят на других тренеров и игроков. Это футбольный процесс.

- Какая главная причина ваших раздумий?

- Это совокупность разных факторов. У меня семья живет в Германии. Я приходил работать в Украину не на всю жизнь, а хотел в своей карьере поставить галочку. Хорошо я поработал или нет - оценят потом. В моей карьере тренерской был этот опыт. Может моя тренерская карьера вообще зачахнет, и я останусь с достижениями, которые заслужил здесь.