Ахметов: Братья Суркисы меня поздравляют, я поздравляю братьев. Это уважение друг к другу

Президент " Шахтера " Ринат Ахметов высказался о конкуренции с "Динамо" на внутренней арене и взаимоотношениях с братьями Суркисами.

– О чемпионате Украины: противостояние с "Динамо" по-прежнему, как и 25 лет назад, вызывает те же эмоции? Та же острота эмоций?

– Я продолжаю нервничать, а раз я нервничаю, значит, мое сердце стучит, а раз мое сердце стучит – мне это нравится, я занимаюсь любимым делом. То есть футбол – в моем сердце. Мы идем, у нас равные очки.

– Чего бы вам лично хотелось? Развязки в последнем туре или досрочного чемпионства?

– Мне бы хотелось, чтобы развязка была, наверное, в последнем туре и мы узнали чемпиона. И чтобы им обязательно был футбольный клуб "Шахтер".

– Ну это нервничать придется еще больше.

– Ну ничего, понервничаем.

– С 25-летием вас поздравляли и ваши футбольные друзья. Чего вам пожелали братья Суркисы? Поздравляли? Если да, то чего пожелали?

– Мы всегда поздравляем друг друга, потому что наши сердца преданы футболу. Они болеют за "Динамо", я болею за "Шахтер", а главное, мы все служим футболу. Братья меня поздравляют, и я братьев поздравляю, мне кажется, это уважение друг к другу.

– Но не желают вам выиграть чемпионство, как и вы им?

– Чемпионства не желают, но в Европе мы болели друг за друга. Наверное, когда мы болеем друг за друга, то "против" выступили и они, и мы. В следующий раз нужно болеть друг против друга, может, лучше выступят они, и, может, лучше выступим мы.