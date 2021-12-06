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Ахметов: Братья Суркисы меня поздравляют, я поздравляю братьев. Это уважение друг к другу
Респект в украинском футболе
Президент "
– О чемпионате Украины: противостояние с "Динамо" по-прежнему, как и 25 лет назад, вызывает те же эмоции? Та же острота эмоций?
– Я продолжаю нервничать, а раз я нервничаю, значит, мое сердце стучит, а раз мое сердце стучит – мне это нравится, я занимаюсь любимым делом. То есть футбол – в моем сердце. Мы идем, у нас равные очки.
– Чего бы вам лично хотелось? Развязки в последнем туре или досрочного чемпионства?
– Мне бы хотелось, чтобы развязка была, наверное, в последнем туре и мы узнали чемпиона. И чтобы им обязательно был футбольный клуб "Шахтер".
– Ну это нервничать придется еще больше.
– Ну ничего, понервничаем.
– С 25-летием вас поздравляли и ваши футбольные друзья. Чего вам пожелали братья Суркисы? Поздравляли? Если да, то чего пожелали?
– Мы всегда поздравляем друг друга, потому что наши сердца преданы футболу. Они болеют за "Динамо", я болею за "Шахтер", а главное, мы все служим футболу. Братья меня поздравляют, и я братьев поздравляю, мне кажется, это уважение друг к другу.
– Но не желают вам выиграть чемпионство, как и вы им?
– Чемпионства не желают, но в Европе мы болели друг за друга. Наверное, когда мы болеем друг за друга, то "против" выступили и они, и мы. В следующий раз нужно болеть друг против друга, может, лучше выступят они, и, может, лучше выступим мы.
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