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Ахметов: Братья Суркисы меня поздравляют, я поздравляю братьев. Это уважение друг к другу

Премьер-лига
(2 голосов)

Респект в украинском футболе

Ахметов: Братья Суркисы меня поздравляют, я поздравляю братьев. Это уважение друг к другу

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов высказался о конкуренции с "Динамо" на внутренней арене и взаимоотношениях с братьями Суркисами.

– О чемпионате Украины: противостояние с "Динамо" по-прежнему, как и 25 лет назад, вызывает те же эмоции? Та же острота эмоций?

– Я продолжаю нервничать, а раз я нервничаю, значит, мое сердце стучит, а раз мое сердце стучит – мне это нравится, я занимаюсь любимым делом. То есть футбол – в моем сердце. Мы идем, у нас равные очки.

– Чего бы вам лично хотелось? Развязки в последнем туре или досрочного чемпионства?

– Мне бы хотелось, чтобы развязка была, наверное, в последнем туре и мы узнали чемпиона. И чтобы им обязательно был футбольный клуб "Шахтер".

– Ну это нервничать придется еще больше.

– Ну ничего, понервничаем.

– С 25-летием вас поздравляли и ваши футбольные друзья. Чего вам пожелали братья Суркисы? Поздравляли? Если да, то чего пожелали?

– Мы всегда поздравляем друг друга, потому что наши сердца преданы футболу. Они болеют за "Динамо", я болею за "Шахтер", а главное, мы все служим футболу. Братья меня поздравляют, и я братьев поздравляю, мне кажется, это уважение друг к другу.

– Но не желают вам выиграть чемпионство, как и вы им?

– Чемпионства не желают, но в Европе мы болели друг за друга. Наверное, когда мы болеем друг за друга, то "против" выступили и они, и мы. В следующий раз нужно болеть друг против друга, может, лучше выступят они, и, может, лучше выступим мы.

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В статье: Игорь Суркис Ринат Ахметов Григорий Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (9)
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krakow (Херсон)
06.12.2021 в 18:39
Близняшки. Птенцы гнезда путенова. Но,не это и не эти главное.Селезнев,вот где наша настоящая беда.
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.12.2021 в 18:07
До наших мест дошла новость, или слух, что в начале декабря Ахметов хотел совершить государственный переворот. Правда, или пустой звон?
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.12.2021 в 18:57
У зели просто передоз.
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+5
-2
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
06.12.2021 в 19:00
В клоунскую голову и не такое придет. Сам придумал, сам об###лся, сам доблестно пресек. Он же не л@х какой-то
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+3
-2
timofey (донецк/украина)
06.12.2021 в 19:49
кое-кто обкурился или обнюхался.
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+1
-1
Footballers (Умань)
06.12.2021 в 17:55
В Опжопу)
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.12.2021 в 17:48
Можете поцеловать друг друга в опу.
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+2
-2
download1 (huyersk)
06.12.2021 в 18:34
в ОБЗЖопу
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+2
0
timofey (донецк/украина)
06.12.2021 в 19:47
скорее это придётся сделать тебе
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0
-3


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