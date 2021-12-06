Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ризнык: Мой стиль? Партнеры говорят, что на тер Штегена похож
Кипер Ворсклы обновил рекорд УПЛ
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык прокомментировал свой
"Если бы в новостях не написали, то я бы и не знал, что какой-то рекорд. Если кто-то побьет - молодец. Я за это не держусь. Отбить пенальти - это 50 на 50, фарт и психология. Никакого секрета нет, повезло или не повезло. У каждого вратаря свои подходы, свои фишки.
Когда игрок идет бить, то ты уже должен помнить, куда он обычно бьет. Сколько забил, в какой угол. Думаю, все вратари так готовятся, теория такая.
Мой стиль? Я не сравниваю себя ни с кем. Может, на Нойера немного похож по стилю, не знаю. Партнеры говорят, что на тер Штегена похож", - сказал Ризнык.
Популярное сейчас
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
- "Работаю грузчиком в супермаркете". Экс-игрок сборной хотел бы вернуться в футбол
- Два лидера Ворсклы попали в сферу интересов Металлиста - СМИ
- Так быстро стал ненужным? Динамо хочет избавиться от нападающего зимой
- Стиль большого города - Женская команда Шахтера приняла участие в фотопроекте
- "Для меня это не было новым, но было очень интересно" - Пятов рассказал о своих съемках в кино