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Ризнык: Мой стиль? Партнеры говорят, что на тер Штегена похож

Премьер-лига
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Кипер Ворсклы обновил рекорд УПЛ

Ризнык: Мой стиль? Партнеры говорят, что на тер Штегена похож

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык прокомментировал свой рекорд по отраженным пенальти ((пять отраженных одиннадцатиметровых в матчах УПЛ подряд)), который установил в игре против львовского "Руха".

"Если бы в новостях не написали, то я бы и не знал, что какой-то рекорд. Если кто-то побьет - молодец. Я за это не держусь. Отбить пенальти - это 50 на 50, фарт и психология. Никакого секрета нет, повезло или не повезло. У каждого вратаря свои подходы, свои фишки.

Когда игрок идет бить, то ты уже должен помнить, куда он обычно бьет. Сколько забил, в какой угол. Думаю, все вратари так готовятся, теория такая.

Мой стиль? Я не сравниваю себя ни с кем. Может, на Нойера немного похож по стилю, не знаю. Партнеры говорят, что на тер Штегена похож", - сказал Ризнык.

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В статье: Ворскла (Полтава) Дмитрий Ризнык
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