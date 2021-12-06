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Днепр-1 - Черноморец 3:1. И снова Довбик

Премьер-лига
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Гол+пас Артема и не самый убедительный матч фаворита

Днепр-1 - Черноморец 3:1. И снова Довбик

Фото: СК Днепр-1

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Повторим тезис из нашего анонса. "Днепр-1" - лучшая команда ноября в УПЛ. Пока "Динамо" проигрывало "Ворскле", пока "Шахтер" мучился с автобусами, коллектив Йовичевича ярко прошелся последним осенним месяцем, выиграв три из трех. В том числе, в матчах против хорошей "Александрии" и мощной "Ворсклы". Теперь именно днепряне считаются главными фаворитами на зимнюю бронзу, но не расслабит ли команду такая ударная серия? Согласитесь, после 5:1 с "Ворсклой" не так легко настроиться на одного из аутсайдеров сезона, а потому игру 17-го тура можно было назвать проверкой для Йовичевича и компании. Ведь повторим уже в тысячный раз: Только стабильные команды могут рассчитывать на медали.

"Черноморцу" не пришлось далеко ехать на свой домашний матч. Буквально от базы до домашнего стадиона. Не удивляйтесь, это УПЛ. В первом круге одесситы не смогли принять днепрян, а потому отправились в их логово, дабы проиграть 0:3. Сегодня уже коллектив Мороза был хозяином, пускай и в статусе номинального гостя. Схема сложная, но вы особо не заморачивайтесь.

Йовичевич прислушался к нашему совету, оставив нетронутым стартовый состав с матча против "Ворсклы". У Мороза изменения были, но никакого ничего капитального. Исаенко оказался на позиции "десятки", Дубко заменил Кадири, а Кузык - Вантуха. Последний, к слову, стал одним из героев первого тайма. Точнее, его начала. Затяжная атака "моряков" закончилась переводом мяча с правого фланга на левый, откуда и пошел навес Кузыка. Днепряне в своей штрафной играли не очень надежно, что и позволило Исаенко, который стоял без опеки, нанести удар головой.

Как вы поняли, счет открыли одесситы. Но что самое интересное, это не означало абсолютно ничего, поскольку "Черноморец" идет против течения. Пока остальные андердоги, забивая первыми, уходят к своим владениям, одесситы продолжают играть опрометчиво. Обороняться они просто не умеют. За это их быстро наказали. Кузык сначала подарил сферу Гуцуляку, а после еще и позволил Пихаленку пробить мимо себя, пустив мяч между ног. И сразу все забыли о его голевой - 1:1. Днепряне никуда не спешили, спокойно докатав первый тайм без особой активности. Было несколько подходов, было преимущество по ударам, но, внимание, из девяти выстрелов лишь один в створ. Можно сказать, что оборона номинальных гостей с Довбиком справилась. И почти справилась с остальными.

Второй тайм получился даже интереснее первого. Днепряне минут на десять зажали соперника, не выпуская их за центр поля, но выжать ничего так и не смогли. Более того, забивать могли одесситы, однако завершающий контратаку Ванат пробил неточно. Своим выпадом ответили и хозяева - Гуцуляк пробежал мимо мяча после прострела с левого фланга. В графике xG данный эпизод будет равен нулю, но поверьте - это было крайне опасно. Однако и без этого момента "Днепр-1" вышел вперед. Джурасек упал из-за контакта (или нет?) с Путрей, что вынудило арбитра указать на точку. Довбик был точен, забив свой седьмой гол в последних пяти играх.

Перед завершающим этапом рассказа, вспомним об интересном эпизоде в штрафной "Днепра-1", когда мяч коснулся руки Монте. Без пенальти. Одесситы ненадолго притихли, из-за чего пропустили и третий. Снова в центре событий оказался Довбик, который на этот раз выступил ассистентом - его пас с фланга в гол перевел Игнатенко. Вначале боковой зафиксировал офсайд, но голос в ухе Балакина долго ему что-то подсказывал, после чего гол засчитали. 3:1. Вот так просто все старания молодой Одессы можно было выбрасывать в урну. Ибо любая хорошая команда начинается с обороны, и потому как бы задорно вы не бежали впереди, не научившись обороняться, все равно прогресса не будет.

А днепряне снова побеждают. В шестой раз подряд в УПЛ. Да, игра не была идеальной. Да, есть вопросы к арбитру. Да, кто-то скажет, что Довбика мы зря вынесли отдельно в заглавие. Но в футболе всегда самой важной, и одновременно самой красивой вещью, остается счет на табло. Сегодня он был в пользу команды Йовичевича.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Ассистенты: Евгений Данильченко (Луганск), Дмитрий Оганесян (Луганск)
СК Днепр-1 - Черноморец 3:1
Голы: Александр Пихаленок 20, Артем Довбик 64 (пен.), Даниил Игнатенко 74 - Евгений Исаенко 12
СК Днепр-1: Валентин Кожокару, Владислав Дубинчак, Нелсон Монте, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк, Никита Кравченко (Валерий Лучкевич 70), Александр Назаренко (Франциско Ди Франко 54), Невен Джурасек, Александр Сваток, Александр Пихаленок, Даниил Игнатенко
Черноморец: Владислав Кучерук, Кристиан Биловар, Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Илья Путря (Роман Вантух 72), Артур Авагимян (Максим Брагару 84), Евгений Исаенко (Юрий Тлумак 80), Бека Вачиберадзе (Мохаммед Кадири 72), Денис Кузык, Валерий Дубко, Владислав Ванат (Владислав Бугай 80)
Предупреждения: Невен Джурасек 4, Нелсон Монте 15, Александр Назаренко 24 - Артур Авагимян 22, Мохаммед Кадири 76

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В статье: Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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Комментарии (24)
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Іван С (Луцьк)
06.12.2021 в 22:50
Лівий пенальті, як на мене. Ще й при рахунку 1:1. Тупо вбив матч. Хоч і Дніпро подобається мені.
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+1
-1
Джаба Канкава (Днепропетровск)
06.12.2021 в 22:22
Днепр с победой! Поставьте в Одессе главную камеру ниже! Не очень интересно смотреть трансляцию с вертолета...
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+4
0
balamyt (Boston)
06.12.2021 в 22:10
Я конечно такой игрой Днепр1 не впечатлен.. Играли явно в Пол силы ,низкий темп и комбинаций было мало..ЧО конечно старался ,но в классе явно проигрывал...Пенальти был спорный ..а в ворота Днепр1 вообще нечего обсуждать..рикошет и Африке не пенальти..
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+1
0
Kela (Одесса)
06.12.2021 в 22:07
Ванат и Кучерук два недоразумения а не игроки, Исаенко кстати то же. Посмотрите голы которые пропустил в этом сезоне ЧО, 70% это вина Кучерука.Знаю что эти кадры читают эти комменты, так вот специально для вас, собирайте монатки и валите в Киев, вместе с Морозом, который держит Бугая на лавке, а наигрывает Ваната для ДК.
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+3
0
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alex.belogubko (одесса)
06.12.2021 в 21:56
в ЧО нет тренера не может определиться составом --тупое создание
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+2
-2
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Spokoyno (Київ)
06.12.2021 в 21:54
З совка вболіваю за обидві команди... Так за "хворого" трошки більше... Тому пенальті хоч якщо пригадати, що то був не перший суперечливий момент у карному гостей Проте все одно потрібно виділити ледь господарі розслабилися і молодняк ЧО попер.
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+1
0
pofiq 50 (Олександрія)
06.12.2021 в 21:39
Вболівав за Чорноморець..При таких суддях Довбакам везе..Лівий пеналь Олександрії поставили і Чорноморцю,гравець прибирав ногу а той вже по енерції падав малював..
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0
-4
Чебурек (odessa)
06.12.2021 в 21:32
Нулевой Довбык, схватился за мяч при пенальти как за спасательный круг топающий, сразу осле свистка. Это нужно было видеть.Ну и пенальти левый, не могу сказать выиграл бы черноморец или нет, но судейство было не в пользу ЧО..
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+5
-6
Lion Killer (Львів)
06.12.2021 в 21:43
та ладно нульвоий ДОвбик) А в ВАс тоді гравці які? Асист Довбик віддав шикарний. А суддя був ніякий... То так
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+6
0
avatar
witcher_r (Киев)
06.12.2021 в 22:04
Дятел,ты вообще в футболе что то понимаешь?
Ответить
+1
-2
Кот-Философ (Черкаси)
06.12.2021 в 21:30
вболіваю за обидві команди, але сьогодні все-таки більше за Чорноморець, буденно якось і прогнозовано матч закінчився, але Балакін - погана істота, не призначив пеналь на користь Одеси за гру рукою дніпрянина, хтозна, можливо б і вдалося за нічию зачепитися.
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+5
-5
Papaye (Dnipro)
06.12.2021 в 21:59
Рикошет от корпуса в неподнятую руку? Какой ещё пеналь?
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+6
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
06.12.2021 в 21:30
1и 3 голы Кучерука -сколько можно ставить эту дырку есть ПАЛАМАРЧУК а в нападение Бугай -Сухоручко но Мороз тупое создание ставит Ваната - Исаенко а они слабые и защиту надо менять а лучше всего всех вас --скорее бы уже купили ЧО избавиться от ДК2
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+2
-1
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
06.12.2021 в 21:29
Непонятно для чего на матче WAR, если судьи им пользуются только в одну сторону ??? Даже комментатор ЯВНО симпатизирующий ДНЕПРУ руку увидел, а ФЕМИДА.., как всегда оказалась СЛЕПОЙ (???)
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+7
-5
Кот-Философ (Черкаси)
06.12.2021 в 21:31
теж здалося що Золотогорський за "господарів" вболівав
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+1
-3
Roman Zett (Poltava)
06.12.2021 в 21:29
Команда должна называться Днепр+1, потому что играет на поле не 11 игроков, а 12. Позор такому судейству и такой команде.
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+4
-8
C_Ballack (Днепр)
06.12.2021 в 22:05
Особенно незаслуженно Ворсклу 5-1 расскатали.... У слабаков вечно, то х#й короткий, то майка длинная...
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+6
0
martun (Дніпро)
06.12.2021 в 22:48
А-ха-ха +100500.
+1
0
dp_dp (Ukraine)
06.12.2021 в 22:16
А почему не +10? Или после 5-1 совсем поплыл?
Ответить
+2
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
06.12.2021 в 21:27
«Черноморец» играет в какой-то странный футбол, который априори не может принести результата. При полном отсутствии организации игры в обороне, с постоянными детскими ляпами вратаря и нулевой реализацией создаваемых моментов. «Днепр» сегодня не выглядел непобедимым, но спокойно вывез из Одессы 3 очка. А всё началось с бабочки вратаря одесситов в "свой" угол и нереализации моментов в первом тайме.
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+4
-1
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
06.12.2021 в 21:30
А всё началось с ошибки Кузика, подарившего мяч сопернику возле штрафной...
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+2
-1
мы за динамо (киев)
06.12.2021 в 21:27
у чорноморця шансів небуло
Ответить
+5
-6
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
06.12.2021 в 21:24
Правильнее заголовок бы звучал и снова судья.Арбитр принял ошибочные решения повлиявшие на результат матча.Пенальти в ворота Черноморца придуманный а руку в штрафной Днепра он не увидел.
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+7
-8
Papaye (Dnipro)
06.12.2021 в 21:54
Рука в штрафной Днепра была такая же, как и в штрафной Черноморца после удара Гуцуляка. Тогда тоже ничего не поставили. А вот опасный левый штрафной с жёлтой Назаренко поставили незаслуженно. Так что не надо.
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+4
-1


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