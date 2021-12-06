Днепр-1 - Черноморец 3:1. И снова Довбик

Повторим тезис из нашего анонса. "Днепр-1" - лучшая команда ноября в УПЛ. Пока "Динамо" проигрывало "Ворскле", пока "Шахтер" мучился с автобусами, коллектив Йовичевича ярко прошелся последним осенним месяцем, выиграв три из трех. В том числе, в матчах против хорошей "Александрии" и мощной "Ворсклы". Теперь именно днепряне считаются главными фаворитами на зимнюю бронзу, но не расслабит ли команду такая ударная серия? Согласитесь, после 5:1 с "Ворсклой" не так легко настроиться на одного из аутсайдеров сезона, а потому игру 17-го тура можно было назвать проверкой для Йовичевича и компании. Ведь повторим уже в тысячный раз: Только стабильные команды могут рассчитывать на медали.

"Черноморцу" не пришлось далеко ехать на свой домашний матч. Буквально от базы до домашнего стадиона. Не удивляйтесь, это УПЛ. В первом круге одесситы не смогли принять днепрян, а потому отправились в их логово, дабы проиграть 0:3. Сегодня уже коллектив Мороза был хозяином, пускай и в статусе номинального гостя. Схема сложная, но вы особо не заморачивайтесь.

Йовичевич прислушался к нашему совету, оставив нетронутым стартовый состав с матча против "Ворсклы". У Мороза изменения были, но никакого ничего капитального. Исаенко оказался на позиции "десятки", Дубко заменил Кадири, а Кузык - Вантуха. Последний, к слову, стал одним из героев первого тайма. Точнее, его начала. Затяжная атака "моряков" закончилась переводом мяча с правого фланга на левый, откуда и пошел навес Кузыка. Днепряне в своей штрафной играли не очень надежно, что и позволило Исаенко, который стоял без опеки, нанести удар головой.

Как вы поняли, счет открыли одесситы. Но что самое интересное, это не означало абсолютно ничего, поскольку "Черноморец" идет против течения. Пока остальные андердоги, забивая первыми, уходят к своим владениям, одесситы продолжают играть опрометчиво. Обороняться они просто не умеют. За это их быстро наказали. Кузык сначала подарил сферу Гуцуляку, а после еще и позволил Пихаленку пробить мимо себя, пустив мяч между ног. И сразу все забыли о его голевой - 1:1. Днепряне никуда не спешили, спокойно докатав первый тайм без особой активности. Было несколько подходов, было преимущество по ударам, но, внимание, из девяти выстрелов лишь один в створ. Можно сказать, что оборона номинальных гостей с Довбиком справилась. И почти справилась с остальными.

Второй тайм получился даже интереснее первого. Днепряне минут на десять зажали соперника, не выпуская их за центр поля, но выжать ничего так и не смогли. Более того, забивать могли одесситы, однако завершающий контратаку Ванат пробил неточно. Своим выпадом ответили и хозяева - Гуцуляк пробежал мимо мяча после прострела с левого фланга. В графике xG данный эпизод будет равен нулю, но поверьте - это было крайне опасно. Однако и без этого момента "Днепр-1" вышел вперед. Джурасек упал из-за контакта (или нет?) с Путрей, что вынудило арбитра указать на точку. Довбик был точен, забив свой седьмой гол в последних пяти играх.

Перед завершающим этапом рассказа, вспомним об интересном эпизоде в штрафной "Днепра-1", когда мяч коснулся руки Монте. Без пенальти. Одесситы ненадолго притихли, из-за чего пропустили и третий. Снова в центре событий оказался Довбик, который на этот раз выступил ассистентом - его пас с фланга в гол перевел Игнатенко. Вначале боковой зафиксировал офсайд, но голос в ухе Балакина долго ему что-то подсказывал, после чего гол засчитали. 3:1. Вот так просто все старания молодой Одессы можно было выбрасывать в урну. Ибо любая хорошая команда начинается с обороны, и потому как бы задорно вы не бежали впереди, не научившись обороняться, все равно прогресса не будет.

А днепряне снова побеждают. В шестой раз подряд в УПЛ. Да, игра не была идеальной. Да, есть вопросы к арбитру. Да, кто-то скажет, что Довбика мы зря вынесли отдельно в заглавие. Но в футболе всегда самой важной, и одновременно самой красивой вещью, остается счет на табло. Сегодня он был в пользу команды Йовичевича.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Ассистенты: Евгений Данильченко (Луганск), Дмитрий Оганесян (Луганск)

СК Днепр-1 - Черноморец 3:1

Голы: Александр Пихаленок 20, Артем Довбик 64 (пен.), Даниил Игнатенко 74 - Евгений Исаенко 12

СК Днепр-1: Валентин Кожокару, Владислав Дубинчак, Нелсон Монте, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк, Никита Кравченко (Валерий Лучкевич 70), Александр Назаренко (Франциско Ди Франко 54), Невен Джурасек, Александр Сваток, Александр Пихаленок, Даниил Игнатенко

Черноморец: Владислав Кучерук, Кристиан Биловар, Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Илья Путря (Роман Вантух 72), Артур Авагимян (Максим Брагару 84), Евгений Исаенко (Юрий Тлумак 80), Бека Вачиберадзе (Мохаммед Кадири 72), Денис Кузык, Валерий Дубко, Владислав Ванат (Владислав Бугай 80)

Предупреждения: Невен Джурасек 4, Нелсон Монте 15, Александр Назаренко 24 - Артур Авагимян 22, Мохаммед Кадири 76