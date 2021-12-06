Скрипник: Чтобы сохранить Аллахьяра, нам нужно потратить годовой бюджет клуба

Главный тренер луганской " Зари " Виктор Скрипник рассказал об иранской связке форвардов в команде, а также возможности выкупить Аллахьяра.

- Что заставило Евгения Геллера раскошелиться и купить Шахаба?

- Если президент посчитал это нужным и захотел, то я только рад. Сейчас этот трансфер окупается. Последние игры он играет очень хорошо.

- Сейчас вообще иранская связка тащит "Зарю".

- Они просто играют впереди. Тащат те, кто играет сзади, у своих ворот. Нам важны как и молодые футболисты, так и опытные. Мы пригласили Александра Гладкого, который стал важным элементом нашей команды. Возле него молодежь может развиваться.

- Аллахьяра сохранить возможности нет?

- Я этого очень хочу, но решают другие люди. Слово за "Фенербахче". Чтобы нам его сохранить, нужно потратить годовой бюджет клуба (игрок оценивается в 3,5 млн евро - прим.). Мы знали на что шли, когда взяли его на полтора года в аренду. Никто не ожидал, что он так разыграется. Сейчас я только и читаю об интересе к нему со стороны других клубов. И в сборную его не просто так вызывают. Это только комплимент ему и "Заре", где он развился. Значит мы хорошо развиваем молодежь.

- Говорят, что его хочет "Шахтер". Он подойдет этой команде?

- Это нужно спрашивать тренера, который его оценивает в разрезе своей команды. У него неординарна техника и он может быть еще лучше.