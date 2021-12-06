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Скрипник: Чтобы сохранить Аллахьяра, нам нужно потратить годовой бюджет клуба
Аренда иранца заканчивается в январе
zarya-lugansk.com
Главный тренер луганской "
- Что заставило Евгения Геллера раскошелиться и купить Шахаба?
- Если президент посчитал это нужным и захотел, то я только рад. Сейчас этот трансфер окупается. Последние игры он играет очень хорошо.
- Сейчас вообще иранская связка тащит "Зарю".
- Они просто играют впереди. Тащат те, кто играет сзади, у своих ворот. Нам важны как и молодые футболисты, так и опытные. Мы пригласили Александра Гладкого, который стал важным элементом нашей команды. Возле него молодежь может развиваться.
- Аллахьяра сохранить возможности нет?
- Я этого очень хочу, но решают другие люди. Слово за "Фенербахче". Чтобы нам его сохранить, нужно потратить годовой бюджет клуба (игрок оценивается в 3,5 млн евро - прим.). Мы знали на что шли, когда взяли его на полтора года в аренду. Никто не ожидал, что он так разыграется. Сейчас я только и читаю об интересе к нему со стороны других клубов. И в сборную его не просто так вызывают. Это только комплимент ему и "Заре", где он развился. Значит мы хорошо развиваем молодежь.
- Говорят, что его хочет "Шахтер". Он подойдет этой команде?
- Это нужно спрашивать тренера, который его оценивает в разрезе своей команды. У него неординарна техника и он может быть еще лучше.
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