Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леонов: Я разговаривал с руководством Миная. Кредит доверия ко мне не исчерпан
Многое будет зависеть от матча с Колосом
Фото: ФК Минай
Главный тренер "
"На мой взгляд, дают о себе знать растранжиренные голевые моменты, уверен, что как минимум четыре очка в последних турах мы недобрали. Даже в проигранном поединке 16 тура — с "Динамо" минайцы заслуживали лучшей участи. Подопечные попали в психологическую яму, из которой пока не удается выкарабкаться. В матче с "Александрией" создалось впечатление, что ребята уже не верят в свои силы. Это сказывается на действиях даже ведущих футболистов, которые занервничали, в частности, самый именитый наш игрок Евгений Селезнев.
После поражения от "Александрии" я разговаривал с клубным руководством и кредит доверия ко мне не исчерпан. Хотя, как говорят, у тренера всегда должен быть собран чемодан с вещами. Очень много будет зависеть от того, как "Минай" сыграет в последнем перед отпуском поединке — с "Колосом", однако уже очевидно, чтобы спастись от вылета из элиты перед весенней частью сезона нужно серьезно усилиться", - сказал Леонов.
Напомним, что "Минай" занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав десять очков.
Популярное сейчас
- Днепр-1 возвращает себе третье место, Мариуполь и Минай в зоне вылета. Таблица УПЛ 2021/22
- Без Супряги. Луческу взял на матч с Бенфикой 23 игрока
- "За***л, бл****". ВИДЕО, как игрок Ингульца наехал на хавбека Зари
- На кого взъелся Селезнев
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО