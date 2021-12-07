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Леонов: Я разговаривал с руководством Миная. Кредит доверия ко мне не исчерпан

Премьер-лига
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Многое будет зависеть от матча с Колосом

Леонов: Я разговаривал с руководством Миная. Кредит доверия ко мне не исчерпан

Фото: ФК Минай

Новина українською

Главный тренер "Миная" Игорь Леонов высказался о поражении в матче 17-го тура УПЛ с "Александрией" (0:3), а также рассказал о разговоре с руководством.

"На мой взгляд, дают о себе знать растранжиренные голевые моменты, уверен, что как минимум четыре очка в последних турах мы недобрали. Даже в проигранном поединке 16 тура — с "Динамо" минайцы заслуживали лучшей участи. Подопечные попали в психологическую яму, из которой пока не удается выкарабкаться. В матче с "Александрией" создалось впечатление, что ребята уже не верят в свои силы. Это сказывается на действиях даже ведущих футболистов, которые занервничали, в частности, самый именитый наш игрок Евгений Селезнев.

После поражения от "Александрии" я разговаривал с клубным руководством и кредит доверия ко мне не исчерпан. Хотя, как говорят, у тренера всегда должен быть собран чемодан с вещами. Очень много будет зависеть от того, как "Минай" сыграет в последнем перед отпуском поединке — с "Колосом", однако уже очевидно, чтобы спастись от вылета из элиты перед весенней частью сезона нужно серьезно усилиться", - сказал Леонов.

Напомним, что "Минай" занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав десять очков.

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В статье: Евгений Селезнев Игорь Леонов ФК Александрия ФК Минай
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