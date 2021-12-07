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Скрипник: Бразильский вектор Шахтера - искусственный. А Динамо - это украинское
Наставник Зари сделал свой выбор
Фото: Анатолий Спица
Главный тренер "
– "Динамо" или "Шахтер"?
– А ничью нельзя?
– Одно из двух.
– "Динамо". В футбольном плане, может, и "Шахтер", но "Динамо" мне нравится больше, потому что их вектор ориентирован на украинский футбол и наших воспитанников. Люди, которые играли в позапрошлом году, в прошлом стали чемпионами. При этом у "Динамо" не было больших покупок, а была качественная работа тренера.
"Шахтер" подкупает своим бразильским вектором, но он искусственный. А "Динамо" — это украинское".
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