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Скрипник: Бразильский вектор Шахтера - искусственный. А Динамо - это украинское

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник Зари сделал свой выбор

Скрипник: Бразильский вектор Шахтера - искусственный. А Динамо - это украинское

Фото: Анатолий Спица

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник ответил на коварный вопрос о том, какой клуб ему больше нравится – "Динамо" или "Шахтер".

– "Динамо" или "Шахтер"?

– А ничью нельзя?

– Одно из двух.

– "Динамо". В футбольном плане, может, и "Шахтер", но "Динамо" мне нравится больше, потому что их вектор ориентирован на украинский футбол и наших воспитанников. Люди, которые играли в позапрошлом году, в прошлом стали чемпионами. При этом у "Динамо" не было больших покупок, а была качественная работа тренера.

"Шахтер" подкупает своим бразильским вектором, но он искусственный. А "Динамо" — это украинское".

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (3)
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balamyt (Boston)
07.12.2021 в 01:24
По большому счету Скрипник прав . Что Шахтер ..что в свое время МХ ( при Ярославском) был и есть латиноамер.Проект ,который стоит больших денег..И он давал результат.. ФК Днепр в свое время был тоже построен на симбиозе качест. латиноамер. , хорват. грузин и укр.талантах -Коноплянка ,Ротань ,Назаренко ,Зозуля ,Селезнев ( именно это вывело его в ведушие команды ЛЕ (Финала )..Если бы нынешнему ДинамоК добавить таких легионов как были в Днепре ,может и у ДинамоК были бы другие результаты...Но при огр.бюджете на тран. много не потратить ,а на одних укр.далеко не уедешь.
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0
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Динамо-машина (Киев)
07.12.2021 в 01:17
Всё по делу сказал
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Кююмалайнен (Київ)
07.12.2021 в 00:45
Шахтер силиконовый...
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