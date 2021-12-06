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Йовичевич - о матче с Черноморцем: Эти механизмы школы киевского Динамо доставили нам много проблем
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scdnipro1.com.ua
Главный тренер "Днепра-1" Йгорь Йовичевич прокомментировал
– Очень непростая игра получилась, и так оно было и ожидаемо. После победы над "Ворсклой" ответственность за результат растет и сегодня ощущался мандраж. А играть против таких команд, как "Черноморец", у которых нет таких высоких целей, как мы — это очень опасно. И после пропущенного гола нам пришлось сражаться с собой, и в итоге удалось переломить ход матча. По ходу игры мы сделали тактические коррективы, что и дало результат. Бывает, когда кайф заканчивается. Легко играть против "Ворсклы", когда счет 2:0, 3:0, 4:0, когда гораздо легче играть по инерции, чем так, как сегодня, Но именно в таких матчах у команды проявляется характер, бойцовские качества, терпение, благодаря почему мы и идем к нашей всеобщей цели.
- Что сказали команде в перерыве?
— Мы готовимся ко всем обстоятельствам, которые могут быть в матче. Не всегда ты владеешь мячом, не всегда бывает много моментов. И противник тоже против тебя играет, он выполняет собственные цели в игре. Думаю, что с такой игрой "Черноморец" будет забирать много очков у других команд. В перерыве я просто пытался успокоить ребят и настроить их на процесс, который нам даст результат. Мы дальше были мотивированы, а это придало нам эмоции и быстрые движения. Именно это и дало нам возможность забить голы, которые принесли три очка. Через год у нас многое изменилось. Сейчас мы стараемся получить победный менталитет, что и приводит к успеху. И сегодня мы проявили характер в игре с очень хорошей командой, за которую играют 9 футболистов из киевского "Динамо", выступавших в Лиге Чемпионов U-19, когда я еще тренировал загребское "Динамо". И эти механизмы школы киевского "Динамо" доставили нам сегодня много проблем, но мы их решили. Так что я поздравляю свою команду с очень тяжелыми тремя очками, и сейчас готовимся к последнему матчу в году о "Мариуполе" в хорошем настроении.
- Во втором тайме тяжеловато выглядывал Довбик. Все ли с ним в порядке, нет никаких микротравм?
— Довбик для нас очень важный футболист, но когда его вяжут сразу двое, то у него остается меньше простора, и если он раньше больше брал игру на себя, то теперь начинает больше играть на других. Он может и ассист отдать, и сам забить, и в контратке помочь. Для нас он безусловно ключевой игрок.
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