Мудрик и Вербич в качестве нападающих. Символическая сборная 17-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Один из двух декабрьских туров позади. Что он оставил после себя? Давайте ответим вместе. Первая четверка игроков одержала победу, аутсайдеры проиграли, и только "Ворскла" не удержала планку, сыграв вничью с "Рухом". И это им еще повезло. Особняком стоит встреча "Десны" и "Мариуполя". Яркие 3:3 и камбек от обеих сторон. Такой футбол смотреть интересно.

UA-Футбол собрал традиционную сборную тура, выбрав главных героев прошедших выходных. Будет немного неожиданно.

Вратарь - Дмитрий Ризнык, "Ворскла"

Полтавчанам повезло не проиграть "Руху". Звучит немного странно, но так оно и было. Правда у Максимова остается козырь в рукаве, в виде Дмитрия Ризныка. Юный кипер снова выдал несколько ярких сейвов, а также справился с очередным пенальти. Есть рекорд, есть очередной "сухарь", есть один бал для его команды.

Правый центральный защитник - Илья Забарный, "Динамо"

Кто-то скажет, что "Верес" почти не атаковал, но это не совсем так. "Верес" пытался атаковать, имел несколько перспективных подходов, но много останавливали центральные защитники. Особенно Илья Забарный, который напомнил себя же образца лучшей формы. Снова уверенный в себе, снова с минимумом ошибок.

Центральный защитник - Каспарс Дубра, "Александрия"

"Горожане" наконец-то смогли не пропустить, в чем опять же заслуга центрбеков. Дубра - лидер команды, который в матче 17-го тура справился с самим Евгением Селезневым. Вишенка на торте - третий гол "Александрии" в его исполнении, ставший похоронным. Очень добротный матч легионера Гуры.

Левый центральный защитник - Виктор Корниенко, "Шахтер"

Возможно, пока молодой фулбек "горняков" не впечатляет в эпоху де Дзерби, но против "Львова" он был неплох. Это же, к слову, подтвердил и сам алленаторе. На счету Виктора передача перед заработанным пенальти в первом тайме, а также фирменная голевая на Педриньо в самом начале второго. Кто знает, как закончилась бы игра, не забей "Шахтер" сразу после перерыва. Остается надеяться, что Корниенко продолжит прогрессировать.

Правый латераль - Алексей Кащук, "Мариуполь"

Возможно, не самая очевидна позиция для игрока, но самый очевидный герой для нашей сборной. Кащук напрямую принял участие в трех голах своей команды, забив дважды, а также пробив в самом конце матча, после чего сфера зацепила ногу Хромея. "Приазовцы" на характере взяли пункт, а Кащук стал героем для команды Маркевича-младшего.

Центральный полузащитник - Дмитрий Мишнев, "Мариуполь"

Дабы не ходить далеко, расскажем об еще одном футболисте "Мариуполя". Лидер на поле и настоящий капитан, который защищал свою команду на протяжении всей игры. Помимо этого, на нем немалый объем работы, который сразу не так заметен, но поверьте, на Мишневе было многое. И он старался справиться со всем этим.

Центральный полузащитник - Александр Пихаленок, "Днепр-1"

Оговоримся сразу - от днепрян мы взяли одного футболиста. И это не Довбик, ибо несмотря на 1+1, он провел не свой лучший матч за последний месяц. А вот Пихаленок был крут. На нем точный удар в первом тайме, который помог быстро сравнять счет, а также постоянный контроль в центре поля. Александр шикарно тащил мяч вперед и качественно играл на обострение. То есть, делал все, за что его так ценят.

Левый латераль - Андрей Цуриков, "Александрия"

Сверхактивный фулбек, разорвавший свой фланг в игре против "Миная". Да, на его счету лишь один ассист, но поверьте, классных кроссов и навесов с его стороны было куда больше. Партнеры просто подводили часом, что не отменяет хорошего перформанса Андрея в 17-м туре.

Атакующий полузащитник - Владлен Юрченко, "Десна"

Наконец-то, Владлен снова напомнил, что он классный футболист. Несмотря на ничью с "Мариуполем", он провел шикарный матч. На нем гол, на нем голевая и одна предголевая. То есть, хавбек принял участие в каждом голе своей команды, доказав, что снова стал набирать форму. Жаль только, что через неделю начнется двухмесячный перерыв.

Правый форвард - Беньямин Вербич, "Динамо"

Сегодня мы решили немного поэкспериментировать, сыграв без чистого форварда. Вместо него на атаку будут играть два номинальных вингера. Один из них - Беньямин Вербич. При Луческу словенец потерял статус незаменимого футболиста, а череда травм заставила нас забыть о его существовании. Но вот он снова в строю. Вербич дважды забил в ворота "Вереса", тем самым подарив своей команде три важнейших бала. Герой.

Левый форвард - Михаил Мудрик, "Шахтер"

Еще один герой, пусть и без забитых голов. Но Мудрик был в огне. Против "Львова" светловолосый талант отдал три голевые передачи, а также заработал важнейший пенальти в первом тайме. Ранее мы улыбались, когда слышали фамилию Мудрик. Теперь все иначе. Михаил - один из основных футболистов "Шахтера", а также потенциальный игрок сборной. Кто бы мог подумать?

Тренер - Леонид Кучук, "Рух"

И вновь, далеко не самый очевидный выбор. Но мы подготовили аргументы. Не очень хочется давать награду топ-тренерам, для которых победа - обязательное дело. Де Дзерби, Луческу, Йовичевич, Скрипник - все победили, но от них мы этого и требуем. Кучук и его "Рух" - другое дело. Мы много критиковали опытного наставника, но против "Ворсклы" его клуб сыграл отлично. Молодые игроки, 19 ударов за матч, игра вперед. Да, реализация подвела, но нужно ведь понимать, что андердог 90 игровых минут гонял претендента на бронзу. Это дорогого стоит. Отсюда и наше почтение Леониду Станиславовичу.