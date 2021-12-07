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Мороз: Непонятно зачем вообще нужен ВАР, если играют рукой в штрафной и эти моменты не пересматриваются
У наставника моряков есть претензии к арбитражу
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал
— В первую очередь хочу поздравить команду "Днепр-1" с победой. Игра получилась боевая и интересная для болельщиков. Наши ошибки привели к пропущенным мячам, а собственные моменты мы, к сожалению, не реализовали. Как говорится, есть над чем работать.
— Почему команда не может выбраться из низа турнирной таблицы?
— В первую очередь, мы самая молодая команда в УПЛ. Не хватает опыта, мастерства, принятия верных решений. Только молодость. Но хочу сказать, что команда сейчас другая, чем была в первых турах. Ребята играют хорошо, мы довольны картинкой игры, но, к сожалению, результат отрицательный.
- Почему сегодня не играл Сергей Кравченко?
— Кравченко сейчас болеет, поэтому, к сожалению, наш состав сегодня был не столь расширен. Есть у нас и другие игроки, получившие травмы и не участвовавшие в матче.
— За что арбитр дал желтую карточку вашему тренерскому штабу?
– Это были эмоции. Решения арбитра мы не будем комментировать. Как я уже говорил, непонятно зачем вообще нужен ВАР, если играют рукой в штрафной и эти моменты не пересматриваются. Так что здесь без комментариев.
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