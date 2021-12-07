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Мороз: Непонятно зачем вообще нужен ВАР, если играют рукой в ​​штрафной и эти моменты не пересматриваются

Премьер-лига
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(1 голосов)

У наставника моряков есть претензии к арбитражу

Мороз: Непонятно зачем вообще нужен ВАР, если играют рукой в ​​штрафной и эти моменты не пересматриваются

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал поражение своей команды от "Днепра-1" (1:3) в матче 17-го тура УПЛ.

— В первую очередь хочу поздравить команду "Днепр-1" с победой. Игра получилась боевая и интересная для болельщиков. Наши ошибки привели к пропущенным мячам, а собственные моменты мы, к сожалению, не реализовали. Как говорится, есть над чем работать.

— Почему команда не может выбраться из низа турнирной таблицы?

— В первую очередь, мы самая молодая команда в УПЛ. Не хватает опыта, мастерства, принятия верных решений. Только молодость. Но хочу сказать, что команда сейчас другая, чем была в первых турах. Ребята играют хорошо, мы довольны картинкой игры, но, к сожалению, результат отрицательный.

- Почему сегодня не играл Сергей Кравченко?

— Кравченко сейчас болеет, поэтому, к сожалению, наш состав сегодня был не столь расширен. Есть у нас и другие игроки, получившие травмы и не участвовавшие в матче.

— За что арбитр дал желтую карточку вашему тренерскому штабу?

– Это были эмоции. Решения арбитра мы не будем комментировать. Как я уже говорил, непонятно зачем вообще нужен ВАР, если играют рукой в ​​штрафной и эти моменты не пересматриваются. Так что здесь без комментариев.

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В статье: Юрий Мороз Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
07.12.2021 в 01:01
Морозов должен понимать ..За что ставятся пенальти..Там был рикошет от своего игрока ,а НЕ умышленная игра рукой ..В другом же эпизоде Судья же давал ЧО штрафной за игру рукой (а на самом деле удар пришелся Назаренко в грудь )
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