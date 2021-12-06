Мирослав Ступар: Мяч попал в руку Ди Франко от партнера, за такое пенальти не назначают

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство насыщенного на события матча 17-го тура УПЛ "Днепр-1" - "Черноморец".

- Произошла интересная ситуация. Мяч попал стоявшему за пределами штрафной площади Назаренко в грудь. Арбитр назначил штрафной удар за вроде бы игру рукой и показал футболисту "Днепра-1" желтую карточку. Понятно, что, если бы Назаренко находился в штрафной площади, вмешался бы ВАР и скорректировал бы решение арбитра в поле. Однако это было за пределами шестнадцатиметровой зоны, потому не вмешивался. Но ведь "Черноморец" мог из этого несправедливого штрафного забить гол. И никто бы Николая Балакина не выручил, – взял слово Мирослав Иванович.

– Предупреждение помощнику Мороза за апелляции было вынесено справедливо. Ведь мяч попал в руку днепрянину Ди Франко от партнера, рука была в естественном положении, тренеры должны знать, что за такое пенальти не назначают. А когда Игнатенко забил гол на 71-й минуте, виновен в заминке не Николай Балакин, а ассистент Дмитрий Оганесян. Он поднял флажок, сигнализируя о якобы офсайде у Довбика, ассистировавшем Игнатенко. Момент тонкий, сложный, но ошибочный для ассистента. ВАР показал, что игроки находились на одной линии, что не является положением "вне игры".

скриншот - FootballHab

В целом можно говорить, что Балакин провел игру неплохо. Сначала сдерживал игроков замечаниями, устными методами, а желтые пустил в ход только тогда, когда игроки не сделали выводов и продолжали грубо фолить. Пенальти в ворота "Черноморца" на 64-й минуте назначен закономерно, - подытожил судейский эксперт.

Отметим, что "Днепр-1" выиграл у "Черноморца" 3:1 и вернулся на третью позицию турнирной таблицы.