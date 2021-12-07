Довбик: Не акцентирую внимания на своих результативных действиях

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик поделился мыслями после победы над "Черноморцем" (3:1) в 17-м туре УПЛ.

— Считаешь свои результативные действия, но сбился со счета, сколько забил и отдал?

— Конечно, слежу за этим, но чтобы не перегружать мысли, не акцентирую внимание. Главное, что помогаю команде победить.

— Ты пошел бить пенальти, несмотря на неудачную предыдущую попытку. Волновался?

— Нет, волнения не было. Заранее определился, куда я буду бить. Не стал ничего придумывать, без пауз, без ничего… Главное, что забил.

— В первом тайме игра не удалась такой, как планировали. По горячим следам можно определить причины, и благодаря чему удалось ее переломить?

— Надо отдать должное Черноморцу: команда уже не такая, как в первой игре, не такие мальчишки для битья. Они хорошо защищались, где им помогало и поле. А у нас было много недостатка. Хорошо, что отыгрались, и уже во втором тайме довели дело до победы.

— С какой мотивацией подходите к последнему матчу года?

— Настраиваемся, как обычно, на победу, потому что нам нельзя сейчас терять очки. Мы едем за победой, все мысли только об этой игре, и будем стараться победить, - сказал Довбик.