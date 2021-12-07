Выберите лучший гол 17-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

UA-Футбол предлагает своим читателям выбрать самый лучший гол 17-го тура чемпионата Украины. Кандидатов выбрали мы, вы определяете победителя

"Львов" шокировал "Шахтер" в первом тайме вот таким голом от Эрнеста – ганец закрутил мяч низом в дальний угол без шансов для Трубина

Но горняки нашли ключи к защите гостей. В конце концов все закончилось большим погромом, а лучший гол из шести забил Тарас Степаненко

Беньямин Вербич из "Динамо" в поединке против "Вереса" наконец-то показал игру, которую от него ожидают. В наш хит-парад попадает его первый гол – точный удар из-за пределов штрафной.

"Александрия" забила три сухих мяча "Минаю". В наш хит-парад попадает второй. Обратите внимание на пас через все поле от Дубры, после которого был идеальный прием Мирошниченко. Удар Максима Третьякова с острого угла стал результативным не без помощи кипера

"Десна" и "Мариуполь" подарили зрителям настоящий триллер (3:3). Сначала инициатива была на стороне азовцев – они повели в счете после такой комбинации по центру, которую завершил Алексей Кащук

Но "Десна", проигрывая 0:2, нашла в себе силы на камбэк. Партнеров за собой повел Владлен Юрченко, сначала ассистировавший Арвеладзе, а затем забивший классный гол ударом из-за штрафной

Не часто в наших голосованиях есть голы, забитые головой. В этот раз рекомендуем вам присмотреться к удару форварда "Черноморца" Евгения Исаенко

Удержать ничью одесситам не удалось – "Днепр-1" в ответ забил трижды. У Александра Пихаленка получилось очень неплохо

Напомним, что по итогам голосования читателей UA-Футбол лучшим голом 16-го тура был признан удар Николая Шапаренко в ворота "Миная"