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Выберите лучший гол 17-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Хит-парад из восьми красавцев

Выберите лучший гол 17-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол предлагает своим читателям выбрать самый лучший гол 17-го тура чемпионата Украины. Кандидатов выбрали мы, вы определяете победителя

"Львов" шокировал "Шахтер" в первом тайме вот таким голом от Эрнеста – ганец закрутил мяч низом в дальний угол без шансов для Трубина

Но горняки нашли ключи к защите гостей. В конце концов все закончилось большим погромом, а лучший гол из шести забил Тарас Степаненко

Беньямин Вербич из "Динамо" в поединке против "Вереса" наконец-то показал игру, которую от него ожидают. В наш хит-парад попадает его первый гол – точный удар из-за пределов штрафной.

"Александрия" забила три сухих мяча "Минаю". В наш хит-парад попадает второй. Обратите внимание на пас через все поле от Дубры, после которого был идеальный прием Мирошниченко. Удар Максима Третьякова с острого угла стал результативным не без помощи кипера

"Десна" и "Мариуполь" подарили зрителям настоящий триллер (3:3). Сначала инициатива была на стороне азовцев – они повели в счете после такой комбинации по центру, которую завершил Алексей Кащук

Но "Десна", проигрывая 0:2, нашла в себе силы на камбэк. Партнеров за собой повел Владлен Юрченко, сначала ассистировавший Арвеладзе, а затем забивший классный гол ударом из-за штрафной

Не часто в наших голосованиях есть голы, забитые головой. В этот раз рекомендуем вам присмотреться к удару форварда "Черноморца" Евгения Исаенко

Удержать ничью одесситам не удалось – "Днепр-1" в ответ забил трижды. У Александра Пихаленка получилось очень неплохо

Напомним, что по итогам голосования читателей UA-Футбол лучшим голом 16-го тура был признан удар Николая Шапаренко в ворота "Миная"

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В статье: Тарас Степаненко Владлен Юрченко Александр Пихаленок Беньямин Вербич лучшие голы
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