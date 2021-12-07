Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Выберите лучший гол 17-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО
Хит-парад из восьми красавцев
фото - Олександр Приходько
UA-Футбол предлагает своим читателям выбрать самый лучший гол 17-го тура чемпионата Украины. Кандидатов выбрали мы, вы определяете победителя
"Львов" шокировал "Шахтер" в первом тайме вот таким голом от Эрнеста – ганец закрутил мяч низом в дальний угол без шансов для Трубина
Но горняки нашли ключи к защите гостей. В конце концов все закончилось большим погромом, а лучший гол из шести забил Тарас Степаненко
Беньямин Вербич из "Динамо" в поединке против "Вереса" наконец-то показал игру, которую от него ожидают. В наш хит-парад попадает его первый гол – точный удар из-за пределов штрафной.
"Александрия" забила три сухих мяча "Минаю". В наш хит-парад попадает второй. Обратите внимание на пас через все поле от Дубры, после которого был идеальный прием Мирошниченко. Удар Максима Третьякова с острого угла стал результативным не без помощи кипера
"Десна" и "Мариуполь" подарили зрителям настоящий триллер (3:3). Сначала инициатива была на стороне азовцев – они повели в счете после такой комбинации по центру, которую завершил Алексей Кащук
Но "Десна", проигрывая 0:2, нашла в себе силы на камбэк. Партнеров за собой повел Владлен Юрченко, сначала ассистировавший Арвеладзе, а затем забивший классный гол ударом из-за штрафной
Не часто в наших голосованиях есть голы, забитые головой. В этот раз рекомендуем вам присмотреться к удару форварда "Черноморца" Евгения Исаенко
Удержать ничью одесситам не удалось – "Днепр-1" в ответ забил трижды. У Александра Пихаленка получилось очень неплохо
Напомним, что по итогам голосования читателей UA-Футбол лучшим голом 16-го тура был признан удар Николая Шапаренко в ворота "Миная"
Популярное сейчас
- Скрипник: Бразильский вектор Шахтера - искусственный. А Динамо - это украинское
- Йовичевич - о матче с Черноморцем: Эти механизмы школы киевского Динамо доставили нам много проблем
- Вернидуб: Днепр-1? Полностью опровергаю эту информацию. Возможно, продлю контракт с Шерифом
- Днепр-1 возвращает себе третье место, Мариуполь и Минай в зоне вылета. Таблица УПЛ 2021/22
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО